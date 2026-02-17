Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Montepremi milionario a Doha per Sinner e Alcaraz: quanto guadagnerà chi vince

Ecco il prize money del torneo in Qatar ed i guadagni extra dei due tennisti che occupano le prime due posizioni nel ranking Atp
TagssinnerAlcaraz

Sinner ed Alcaraz sono attualmente impegnati nell'Atp 500 a Doha, in Qatar. La loro partecipazione al torneo ovviamente ne alza l'appetibilità sia per chi lo guarda che per qualità tecnica. E, ovviamente, il loro ingaggio per il torneo è stato piuttosto alto. Il vincitore del torneo porterà a casa poco meno di mezzo milione (487.500 euro), me per i due tennisti in testa al ranking mondiale ci saranno dei guadagni extra.

Quanto guadagneranno Sinner e Alcaraz a Doha?

Il compenso totale per Sinner ed Alcaraz sarà complessivamente di 1,1mln di euro, in quanto la loro presenza risulta alquanto significativa per il torneo. Infatti, secondo le regole degli Atp 250 e 500, è possibile riconoscere ai giocatori delle 'promotional fee', vale a dire dei compensi promozionali per servizi profesionali. Nel regolamento, viene specificato che questi compensi extra possono essere tanto più elevati, quanto più elevata è la caratura del giocatore ed il suo appeal. 

