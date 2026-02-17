Montepremi milionario a Doha per Sinner e Alcaraz: quanto guadagnerà chi vince

Sinner ed Alcaraz sono attualmente impegnati nell'Atp 500 a Doha, in Qatar. La loro partecipazione al torneo ovviamente ne alza l'appetibilità sia per chi lo guarda che per qualità tecnica. E, ovviamente, il loro ingaggio per il torneo è stato piuttosto alto. Il vincitore del torneo porterà a casa poco meno di mezzo milione (487.500 euro), me per i due tennisti in testa al ranking mondiale ci saranno dei guadagni extra.