Guerri Napoli Tennis Cup 2026: Wawrinka concede il bis
NAPOLI - L'anno scorso Stan Wawrinka festeggiò a Napoli i suoi 40 anni. Per il tre volte vincitore Slam fu un giorno speciale, anche se la sua corsa nel Challenger 125 organizzato dalla Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli si fermò ai quarti di finale contro Luciano Darderi, che a sua volta fu poi sconfitto in finale dal ceco Kopriva. Quest'anno Stan sarà di nuovo in città per la Guerri Napoli Tennis Cup, in programma dal 22 al 29 marzo 2026. Ancora una volta lo svizzero è la stella di un torneo che è tra i più ambiti per la categoria e che ha ricevuto ottime recensioni da parte degli stessi tennisti e di conseguenza dall'Atp. Ci sarà un nuovo title sponsor, il gruppo Guerri, appunto, e anche una nuova tribuna sul centrale D'Avalos, che potrà ospitare fino a 1.400 spettatori.
La stagione sulla terra rossa
Il torneo apre di fatto la stagione sulla terra rossa in Europa. "Siamo pronti a qualcosa di più grande, ma non ci sono date disponibili - ha ricordato il presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari -. Dovesse capitarci, siamo pronti per ospitare un 250 o un 500". Antonio Santa Maria, dg della Master Group Sport, ha sottolineato la crescita del torneo, arrivato alla terza edizione consecutiva: "Si gioca in date contese da tanti circoli nel mondo e abbiamo tutta l'intenzione di mantenerle". I biglietti sono già in vendita su Vivaticket e AzzurroService. L'entry list sarà ufficializzata il 2 marzo, con la speranza di vedere tanti itaiani e top 100 nel tabellone principale. Di sicuro, ci sarà Wawrinka. "Spero che possa festeggiare di nuovo qui con noi il suo compleanno - l'auspicio di Santa Maria -. È il 28 marzo, giorno delle semifinali". Alla conferenza di presentazione dell'evento hanno partecipato anche l'assessore allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il presidente della Commissione Sport e pari Opportunità del Comune di Napoli Gennaro Esposito e il Group Chief Financial Officer del Gruppo Guerri, Basilio Postiglione.