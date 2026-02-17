Guerri Napoli Tennis Cup 2026: Wawrinka concede il bis

NAPOLI - L'anno scorso Stan Wawrinka festeggiò a Napoli i suoi 40 anni. Per il tre volte vincitore Slam fu un giorno speciale, anche se la sua corsa nel Challenger 125 organizzato dalla Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli si fermò ai quarti di finale contro Luciano Darderi, che a sua volta fu poi sconfitto in finale dal ceco Kopriva. Quest'anno Stan sarà di nuovo in città per la Guerri Napoli Tennis Cup , in programma dal 22 al 29 marzo 2026. Ancora una volta lo svizzero è la stella di un torneo che è tra i più ambiti per la categoria e che ha ricevuto ottime recensioni da parte degli stessi tennisti e di conseguenza dall'Atp. Ci sarà un nuovo title sponsor, il gruppo Guerri, appunto, e anche una nuova tribuna sul centrale D'Avalos, che potrà ospitare fino a 1.400 spettatori.

La stagione sulla terra rossa

Il torneo apre di fatto la stagione sulla terra rossa in Europa. "Siamo pronti a qualcosa di più grande, ma non ci sono date disponibili - ha ricordato il presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari -. Dovesse capitarci, siamo pronti per ospitare un 250 o un 500". Antonio Santa Maria, dg della Master Group Sport, ha sottolineato la crescita del torneo, arrivato alla terza edizione consecutiva: "Si gioca in date contese da tanti circoli nel mondo e abbiamo tutta l'intenzione di mantenerle". I biglietti sono già in vendita su Vivaticket e AzzurroService. L'entry list sarà ufficializzata il 2 marzo, con la speranza di vedere tanti itaiani e top 100 nel tabellone principale. Di sicuro, ci sarà Wawrinka. "Spero che possa festeggiare di nuovo qui con noi il suo compleanno - l'auspicio di Santa Maria -. È il 28 marzo, giorno delle semifinali". Alla conferenza di presentazione dell'evento hanno partecipato anche l'assessore allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il presidente della Commissione Sport e pari Opportunità del Comune di Napoli Gennaro Esposito e il Group Chief Financial Officer del Gruppo Guerri, Basilio Postiglione.