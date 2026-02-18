Attacco fortissimo contro Sinner in Francia: “Certe partite non le vince mai, è fragile…”

Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo nell' Atp 500 di Doha dopo il netto successo conquistato all'esordio su Tomas Machac . Il numero due del mondo sarà impegnato nella sfida con Alexei Popyrin per provare a staccare il pass per i quarti di finale del torneo nel quale a guidare il seeding è il leader della classifica mondiale Carlos Alcaraz . L'obiettivo dell'azzurro è quello di cancellare la delusione degli Australian Open dove si è arreso in semifinale a Novak Djokovic ma anche quello di mettere le mani sul suo primo titolo stagionale.

Sinner, che attacco dalla Francia

Intanto, è però arrivato un attacco diretto all'altoatesino direttamente dal giornalista francese Benoit Maylin, che durante la trasmissione “Sans Filet” ha dichiarato: "Ho molte domande su Sinner. Sulla sua capacità di resistere in partite di oltre quattro ore, dove non riesce mai a vincere, e semplicemente sulla sua capacità di vincere partite in cinque set. Ha la peggiore percentuale in partite di cinque set tra tutte le leggende. Il rapporto di Djokovic nei cinque set è pazzesco. Sinner è a 6 vittorie e 11 sconfitte. Alcaraz 15 vittorie e 1 sconfitta. Trovo Sinner fragile. Ricordate quel virus a Cincinnati, la strana finale agli US Open, i crampi e la storia del tetto agli Australian Open".