mercoledì 18 febbraio 2026
Attacco fortissimo contro Sinner in Francia: “Certe partite non le vince mai, è fragile…”

Il giornalista transalpino Benoit Maylin ha espresso i suoi dubbi sulla tenuta fisica del numero due del mondo nelle partite da oltre quattro ore
2 min
Tagsjannik sinner

Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo nell'Atp 500 di Doha dopo il netto successo conquistato all'esordio su Tomas Machac. Il numero due del mondo sarà impegnato nella sfida con Alexei Popyrin per provare a staccare il pass per i quarti di finale del torneo nel quale a guidare il seeding è il leader della classifica mondiale Carlos Alcaraz. L'obiettivo dell'azzurro è quello di cancellare la delusione degli Australian Open dove si è arreso in semifinale a Novak Djokovic ma anche quello di mettere le mani sul suo primo titolo stagionale. 

Sinner, che attacco dalla Francia

Intanto, è però arrivato un attacco diretto all'altoatesino direttamente dal giornalista francese Benoit Maylin, che durante la trasmissione “Sans Filet” ha dichiarato: "Ho molte domande su Sinner. Sulla sua capacità di resistere in partite di oltre quattro ore, dove non riesce mai a vincere, e semplicemente sulla sua capacità di vincere partite in cinque set. Ha la peggiore percentuale in partite di cinque set tra tutte le leggende. Il rapporto di Djokovic nei cinque set è pazzesco. Sinner è a 6 vittorie e 11 sconfitte. Alcaraz 15 vittorie e 1 sconfitta. Trovo Sinner fragile. Ricordate quel virus a Cincinnati, la strana finale agli US Open, i crampi e la storia del tetto agli Australian Open".

Tutte le news di Tennis

