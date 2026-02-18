Alcaraz e le finali dei tornei: “Se c’è Sinner sono più portato a…”

Alcaraz sulle finali con Sinner

"Penso che avere Jannik in tabellone sia sempre positivo - ha spiegato il numero uno del mondo in conferenza stampa -. Vuoi sempre tenere il passo. Speriamo di poter raggiungere la finale. Sono quei momenti per cui lavori, per raggiungere i turni successivi, chiunque sia. Ovviamente non mentirò. Quando Jannik è in tabellone, è molto più probabile che io raggiunga i turni finali, e questo mi motiva a dare il massimo, a impegnarmi giorno dopo giorno per vedere il mio nome in finale. E spero di poter giocare contro di lui, perché sono quelle le partite che mi fanno davvero migliorare".