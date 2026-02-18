17:46

Sinner inizia forte: 1-0

Buon avvio per Jannik Sinner contro Popyrin. L’azzurro tiene il primo turno di servizio con sicurezza, trovando anche il primo vincente del match con il dritto e chiudendo il game grazie a una prima solida e a un ace.

17:42

Si parte, inizia Sinner-Popyrin

Sinner al servizio, inizia lui!

17:35

Ci siamo, giocatori in campo

Eccoci sul centrale di Doha. Jannik accolto da tantissimi applausi, lui ricambia con sorrisi e saluti. Entra anche Popyrin. Sorteggio e riscaldamento.

17:09

Sinner-Popyrin, a breve l'inizio

Si inizia sul campo centrale di Doha alle 17:30. Tutto pronto per la sfida, tra poco i giocatori in campo per il riscaldamento.

16:50

Come arriva Popyrin

Popyrin, a caccia di rilancio dopo un periodo complicato, ha superato senza difficoltà la wild card di casa Mubarak Shannan Zayd, imponendosi in due set con un netto 6-0, 6-2.

16:34

Il percorso di Sinner

Per arrivare al secondo turno dell’ATP di Doha e affrontare il tennista australiano, l’attuale numero due del mondo ha dovuto superare al primo turno il temibile Tomas Machac, battuto in due set con il punteggio di 6-1, 6-4.

16:22

I precedenti

Sinner e Popyrin si sono affrontati due volte in carriera e il bilancio è in perfetta parità sull’1-1. L’australiano si impose nel primo confronto, vincendo in due set al terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro ha invece avuto la meglio nel secondo incrocio, conquistando il successo per 3-0 al secondo turno degli ultimi US Open.

16:15

Sinner torna in campo

Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. L’azzurro arriva dalla vittoria all’esordio contro il ceco Tomas Machac, superato con decisione in due set (6-1, 6-4) nel suo primo match del torneo qatariota, che ha segnato il ritorno in campo dopo la semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026.

Doha