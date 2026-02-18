Incubo Paula Badosa, il drammatico sfogo sui social: "Dolore infinito, non avete idea di cosa vuol dire..."
Ancora un problema fisico ha costretto Paula Badosa all'ennesimo stop. La tennista spagnola si è ritirata nella sfida di secondo turno del Wta 1000 di Dubai contro Elina Svitolina dopo aver perso il primo parziale con il punteggio di 6-4. Eppure la spedizione negli Emirati di Badosa era iniziata con una convincente vittoria su Katerina Siniakova, sconfitta con lo score di 6-3 7-5. Scesa al numero 70 del mondo, Paula era reduce dal forfait nel Wta 1000 di Doha. Motivo per il quale ha fatto discutere l'ennesimo ritiro.
Badosa, lo sfogo sui social
Badosa ha così voluto rispondere alle numerose critiche ricevute sui social: "Non avete idea di cosa significhi vivere con un infortunio cronico e scegliere comunque di andare avanti. Svegliarsi ogni giorno senza sapere come reagirà il tuo corpo, cercare soluzioni e lottare per qualcosa che ami. E dare tutto anche quando è così difficile. Credetemi, sono la prima a soffrire di dolore e ad avere incubi infiniti, a cercare soluzioni ogni singolo giorno e per me, dopotutto, mettere un piede su un campo da tennis vale ogni sforzo. Quindi continuerò a provare. Perché l'importante è provare e questo non cambierà. Ci proverò sempre ancora una volta. Lo faccio per la mia passione e per me stessa. E se c'è anche solo l'1% di possibilità di andare avanti, io accetto. È così che vedo e capisco la vita. Se non ti piace, non devi seguirmi. E mi dispiace tanto informarvi che non mi ritirerò, quindi continuerete a vedermi per un po'. Cambiate canale la prossima volta".