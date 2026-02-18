Incubo Paula Badosa, il drammatico sfogo sui social: "Dolore infinito, non avete idea di cosa vuol dire..."

Badosa, lo sfogo sui social

Badosa ha così voluto rispondere alle numerose critiche ricevute sui social: "Non avete idea di cosa significhi vivere con un infortunio cronico e scegliere comunque di andare avanti. Svegliarsi ogni giorno senza sapere come reagirà il tuo corpo, cercare soluzioni e lottare per qualcosa che ami. E dare tutto anche quando è così difficile. Credetemi, sono la prima a soffrire di dolore e ad avere incubi infiniti, a cercare soluzioni ogni singolo giorno e per me, dopotutto, mettere un piede su un campo da tennis vale ogni sforzo. Quindi continuerò a provare. Perché l'importante è provare e questo non cambierà. Ci proverò sempre ancora una volta. Lo faccio per la mia passione e per me stessa. E se c'è anche solo l'1% di possibilità di andare avanti, io accetto. È così che vedo e capisco la vita. Se non ti piace, non devi seguirmi. E mi dispiace tanto informarvi che non mi ritirerò, quindi continuerete a vedermi per un po'. Cambiate canale la prossima volta".