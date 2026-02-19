Rinderknech non ci crede, la divertente frase a rete detta ad Alcaraz dopo la sconfitta: "Carlos, una volta ce la fai a..."

Continua per il momento senza intoppi la corsa di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verso la finale dell'Atp 500 di Doha. Sia l'azzurro che lo spagnolo hanno raggiunto i quarti di finale senza perdere alcun set vincendo le rispettive sfide contro Tomas Machac e Alexei Popyrin e contro Arthur Rinderknech e Valentin Royer. Dopo che Novak Djokovic ha fatto saltare il banco agli Australian Open raggiungendo a sorpresa la finale, Jannik e Carlos cercano il loro primo confronto diretto nel 2026 che potrebbe concretizzarsi proprio nel torneo del Qatar.