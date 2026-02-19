Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Rinderknech non ci crede, la divertente frase a rete detta ad Alcaraz dopo la sconfitta: "Carlos, una volta ce la fai a..."

In occasione del primo turno dell'Atp 500 di Doha, il francese ha perso la quinta partita in carriera contro il numero uno del mondo
TagsArthur RinderknechCarlos Alcaraz

Continua per il momento senza intoppi la corsa di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verso la finale dell'Atp 500 di Doha. Sia l'azzurro che lo spagnolo hanno raggiunto i quarti di finale senza perdere alcun set vincendo le rispettive sfide contro Tomas Machac e Alexei Popyrin e contro Arthur Rinderknech e Valentin Royer. Dopo che Novak Djokovic ha fatto saltare il banco agli Australian Open raggiungendo a sorpresa la finale, Jannik e Carlos cercano il loro primo confronto diretto nel 2026 che potrebbe concretizzarsi proprio nel torneo del Qatar.

Rinderknech e la frase rivolta ad Alcaraz

Con il successo conquistato al primo turno di Doha è arrivata per Alcaraz la quinta vittoria su altrettante sfide disputate contro Rinderknech. Lo spagnolo si era imposto anche lo scorso anno agli ottavi di finale degli US Open e ai quarti di finale del Queen's, sempre al Queen's nel primo turno del 2023 e ancora al secondo turno degli US Open 2021. Per questo, il tennista francese al termine della partita ha rivolto una battuta ad Alcaraz durante il saluto a rete. "Una volta mi lascerai vincere?" - ha scherzato il numero 30 del mondo riuscendo anche a strappare un sorriso al 7 volte campione Slam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

