Rinderknech non ci crede, la divertente frase a rete detta ad Alcaraz dopo la sconfitta: "Carlos, una volta ce la fai a..."
Continua per il momento senza intoppi la corsa di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verso la finale dell'Atp 500 di Doha. Sia l'azzurro che lo spagnolo hanno raggiunto i quarti di finale senza perdere alcun set vincendo le rispettive sfide contro Tomas Machac e Alexei Popyrin e contro Arthur Rinderknech e Valentin Royer. Dopo che Novak Djokovic ha fatto saltare il banco agli Australian Open raggiungendo a sorpresa la finale, Jannik e Carlos cercano il loro primo confronto diretto nel 2026 che potrebbe concretizzarsi proprio nel torneo del Qatar.
Rinderknech e la frase rivolta ad Alcaraz
Con il successo conquistato al primo turno di Doha è arrivata per Alcaraz la quinta vittoria su altrettante sfide disputate contro Rinderknech. Lo spagnolo si era imposto anche lo scorso anno agli ottavi di finale degli US Open e ai quarti di finale del Queen's, sempre al Queen's nel primo turno del 2023 e ancora al secondo turno degli US Open 2021. Per questo, il tennista francese al termine della partita ha rivolto una battuta ad Alcaraz durante il saluto a rete. "Una volta mi lascerai vincere?" - ha scherzato il numero 30 del mondo riuscendo anche a strappare un sorriso al 7 volte campione Slam.