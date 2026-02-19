Corriere dello Sport.it
Ansia Sinner, le parole su Mensik prima della sfida di Doha: "Se non dovessi riuscire..."

Dopo il successo dell'esordio su Tomas Machac, il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale battendo anche Alexei Popyrin in due set
2 min
Tagsjannik sinneratp 500 doha

Grazie al successo ottenuto con il punteggio di 6-3 7-5 su Alexei Popyrin, Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha. Una prestazione decisamente meno convincente di quella schiacciante con la quale aveva superato Tomas Machac, condita da qualche errore in più. "Sono partito bene - ha commentato l'azzurro ai microfoni di Sky Sport -. Ho fatto più fatica nel secondo set. Ho sbagliato un po’ di colpi, ma credo che le scelte fossero giuste. Ho sempre cercato di vedere le cose in maniera positiva. Se voglio andare avanti nel torneo devo alzare il livello, ma considerando tutte le cose, Popyrin è un giocatore tosto, molto difficile da affrontare. Serve molto bene, ed è molto aggressivo con il diritto, quindi ritengo sia stata una giornata positiva".

Sinner: "Contro Mensik dovrò alzare il livello"

A dividere Sinner dalla semifinale ci sarà ora Jakub Mensik, un avversario decisamente più probante rispetto ai primi turni. "Stiamo provando a migliorare - ha aggiunto Jannik -, qui le condizioni sono abbastanza lente, però le palle nuove viaggiano abbastanza. Due situazioni diverse, stiamo provando ciò che funziona nei game di risposta. Andare dietro ed avanti per cercare un buon bilanciamento. Contro Mensik sarò un'altra partita difficile. Ha poco da perdere, è molto aggressivo, non ha paura, sarà un match tosto. Sto cercando di guardare a me. Oggi potevo giocare meglio. Voglio alzare il livello, perché non riuscirò ad alzarlo sarà dura con lui".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cobolli e il nuovo tatuaggio mostrato in tvAlcaraz, la frase che 'minaccia' gli avversari a Doha

