Alcaraz ci ricasca, altra polemica con l'arbitro: "Dimmi perché non posso. È una m..."
Momenti di tensione tra Carlos Alcaraz e la giudice di sedia nel corso della sfida con Karen Khachanov valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha. Nel nono game del primo set il numero uno al mondo ha ricevuto un warning per violazione di tempo per aver sforato i 25 secondi tra un punto e l'altro sul proprio servizio. "Ho fermato il tempo a 25 secondi dall'inizio. Poi hai preso l'asciugamano e ho riavviato il cronometro. L'ho fermato a 25 secondi finché non hai effettivamente raggiunto l'asciugamano" - ha spiegato l'arbitro dopo la decisione che ha mandato su tutte le furie lo spagnolo che ha ribattuto: "Quanto tempo hai fermato il cronometro? Dimmi. Non mi è permesso andare all'asciugamano. Le regole dell'ATP sono sempre una me..., sono una me...".
Alcaraz e la polemica a Tokyo
Non è la prima volta che Alcaraz si rende autore di una polemica con il giudice di sedia per la regola dei 25 secondi. Lo stesso era accaduto anche durante la finale del torneo Atp 500 di Tokyo contro Taylor Fritz quando lo spagnolo discusse con l'arbitro Fergus Murphy che lo aveva ammonito per violazione di tempo dopo un punto prolungato: "Ti sembra normale che io finisca un punto lungo a rete e poi abbia appena il tempo di andare a prendere le palle, senza tempo per riposarmi? Ti sembra normale o no? Ok, non hai mai giocato a tennis in vita tua" - aveva dichiarato in quel caso il numero uno del mondo.