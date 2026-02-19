Alcaraz ci ricasca, altra polemica con l'arbitro: "Dimmi perché non posso. È una m..."

Momenti di tensione tra Carlos Alcaraz e la giudice di sedia nel corso della sfida con Karen Khachanov valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha. Nel nono game del primo set il numero uno al mondo ha ricevuto un warning per violazione di tempo per aver sforato i 25 secondi tra un punto e l'altro sul proprio servizio. "Ho fermato il tempo a 25 secondi dall'inizio. Poi hai preso l'asciugamano e ho riavviato il cronometro. L'ho fermato a 25 secondi finché non hai effettivamente raggiunto l'asciugamano" - ha spiegato l'arbitro dopo la decisione che ha mandato su tutte le furie lo spagnolo che ha ribattuto: "Quanto tempo hai fermato il cronometro? Dimmi. Non mi è permesso andare all'asciugamano. Le regole dell'ATP sono sempre una me..., sono una me...".