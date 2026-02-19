Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Sinner sembra un altro contro Mensik. Prima si innervosisce, poi l'urlo: "Andiamo!"

Tante le difficoltà del numero due del mondo nella sfida valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha contro il ceco
2 min
Tagsjannik sinneratp 500 doha

Nel quarto di finale contro Jakub Mensik all’Atp 500 di Doha, Jannik Sinner ha perso il primo set del suo torneo. Il numero due del mondo ha ceduto il parziale di apertura al tie-break per 7 punti a 3 dopo aver mancato quattro occasioni di break mettendo in mostra più di una difficoltà come mai gli era accaduto finora durante questa settimana. L’azzurro è comunque riuscito a pareggiare il conto set set imponendosi per 6-2 nel secondo: decisivo il break messo a segno nel sesto game e poi ancora il servizio strappato nell’ottavo gioco che gli ha permesso di allungare la partita al terzo. 

Sinner e l'esultanza inaspettata contro Mensik

Proprio a causa delle tante difficoltà alle quali ha dovuto far fronte, Sinner ha celebrato in maniera insolita i punti decisivi che gli hanno permesso di allungare nel punteggio nel secondo set. Nel gioco in cui doveva confermare il break che gli avrebbe poi permesso di portarsi avanti 5-2, dopo aver conquistato la palla del game Sinner ha esultato con un "Andiamo!" urlato a squarciagola per sottolineare l'importanza del momento e per mandare anche un messaggio di reazione a Mensik, che ha infatti poi ceduto la battuta nel game successivo.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

