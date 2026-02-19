Sinner sembra un altro contro Mensik. Prima si innervosisce, poi l'urlo: "Andiamo!"

Nel quarto di finale contro Jakub Mensik all’ Atp 500 di Doha , Jannik Sinner ha perso il primo set del suo torneo. Il numero due del mondo ha ceduto il parziale di apertura al tie-break per 7 punti a 3 dopo aver mancato quattro occasioni di break mettendo in mostra più di una difficoltà come mai gli era accaduto finora durante questa settimana. L’azzurro è comunque riuscito a pareggiare il conto set set imponendosi per 6-2 nel secondo: decisivo il break messo a segno nel sesto game e poi ancora il servizio strappato nell’ottavo gioco che gli ha permesso di allungare la partita al terzo.

Sinner e l'esultanza inaspettata contro Mensik

Proprio a causa delle tante difficoltà alle quali ha dovuto far fronte, Sinner ha celebrato in maniera insolita i punti decisivi che gli hanno permesso di allungare nel punteggio nel secondo set. Nel gioco in cui doveva confermare il break che gli avrebbe poi permesso di portarsi avanti 5-2, dopo aver conquistato la palla del game Sinner ha esultato con un "Andiamo!" urlato a squarciagola per sottolineare l'importanza del momento e per mandare anche un messaggio di reazione a Mensik, che ha infatti poi ceduto la battuta nel game successivo.