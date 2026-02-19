Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Pescosolido senza giri di parole su Sinner: “Una sconfitta che fa male”. Poi una speranza: “Questa stagione è…”

Al commento tecnico durante la diretta di Sky Sport, l'ex numero 42 del mondo ha analizzato così la sconfitta di Jannik contro Jakub Mensik
2 min
Tagsjannik sinneratp 500 doha

Una sconfitta dolorosa che aprirà tanti scenari di discussione. Si è sorprendentemente interrotta ai quarti di finale la corsa di Jannik Sinner nell'Atp 500 di Doha. Dopo i successi agevoli ottenuti nei primi turni contro Tomas Machac e Alexei Popyrin, il numero due del mondo si è arreso alla sesta testa di serie del tabellone Jakub Mensik con il punteggio di 7-6(3) 2-6 6-3 dopo 2 ore e 13 minuti di battaglia. Per l'azzurro è così arrivata la seconda sconfitta stagionale dopo quella rimediata contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

Pescosolido: "Una sconfitta che fa male ma..."

Al commento tecnico durante la diretta di Sky Sport, Stefano Pescosolido ha analizzato la sconfitta di Sinner. Queste le parole dell'ex numero 42 del mondo: "Mensik è stato pazzesco, ha giocato a livelli altissimi, non ha mai concesso molto, non ha mai tremato. Non è stato un gioco fluido per Jannik. Poche volte la palla è uscita bene dalle corde. Non era sciolto come lo vediamo spesso. Una sconfitta che fa male questa. Però la stagione è lunga. Non è dipeso tutto da lui oggi, Mensik ha giocato bene".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

