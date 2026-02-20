Berrettini vola ai quarti del Rio Open: rimonta su Lajovic, ora Buse

ROMA - Matteo Berrettini continua a lasciare il segno sulla terra rossa sudamericana. L’azzurro si è qualificato per i quarti di finale del Rio Open, torneo ATP 500 in corso sui campi del Jockey Club Brasileiro, il più prestigioso evento tennistico dell’America Latina, con un montepremi di 2.469.450 dollari. Il tennista romano ha superato in rimonta il serbo Dusan Lajovic al termine di una sfida intensa, confermando il suo ottimo momento sulla superficie. Con questo risultato, Berrettini diventa il secondo italiano nella storia del torneo – dopo Fabio Fognini – a raggiungere almeno due quarti di finale a Rio.

Berretti bene in Brasile: ora Buse

Un traguardo che non arriva per caso. Dall’inizio della stagione 2023, infatti, Berrettini vanta un impressionante bilancio di 24 vittorie e 5 sconfitte sulla terra battuta, numeri che testimoniano una ritrovata solidità e continuità su una superficie che negli ultimi anni lo ha visto sempre più protagonista. Ora lo attende una sfida inedita e ricca di fascino: per la prima volta in carriera affronterà il 21enne peruviano Ignacio Buse, attuale numero 91 del ranking ATP. Il giovane sudamericano si è reso protagonista di una vera impresa battendo il beniamino di casa Joao Fonseca con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4, diventando così il primo peruviano nella storia a raggiungere i quarti di finale di un torneo ATP 500.