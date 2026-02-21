Fils non si tiene e 'insulta' Alcaraz dopo la sconfitta a Doha: "Cabron". Carlos se la ride...

Quando fini sci dentro l'uragano Alcaraz non è mai una bella cosa. Se ti prende in pieno durante una finale Atp come quella disputata a Doha, la tua serata può trasformarsi in un mezzo incubo. È esattamente quello che è accaduto a Arthur Fils, scostante talento francese di 21 anni che si è ritrovato inerme davanti al fenomeno murciano. Una finale che più a senso unico non si può: 52 minuti di durata, un lungo monologo iberico. Il francese è stato semplicemente asfaltato dalla furia del numero uno al mondo. 6-2, 6-1 e una racchetta spaccata a terra dal francese per disperazione. Nell'Atp 500 di Doha si è assistito a un monologo del re indiscusso di questo sport, almeno al momento.

La battuta di Fils che ha fatto sorridere Alcaraz dopo la finale di Doha

Carlos semplicemente non ha rivali visto che anche Sinner non sta attraversando un momento di forma strepitoso. E se si inceppa pure l'italiano allora per Alcaraz è sempre Natale. Ad applaudire Carlitos ci ha pensato lo stesso Fils che, una volta finita la sua agonia, l'ha presa a ridere 'strigliando' l'avversario. "Cabron", questo è stato il suo incipit tra le risate del pubblico e dello stesso Alcaraz, divertito nel suo angolo. "Stasera sembrava uno scherzo e invece ti faccio i complimenti, ti auguro ancora tanti successi. Continua così", ha detto Fils che ha accettato la sconfitta con la sportività di chi sa che contro uno così vincere è pura utopia.