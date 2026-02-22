Alcaraz sempre più "re" di Spagna: regala la racchetta di Doha a un bambino e commuove tutti

Meglio di così Carlos Alcaraz non poteva proprio iniziarlo il suo 2026. Dopo aver conquistato agli Australian Open il settimo Slam della sua carriera, il primo a Melbourne, il numero uno del mondo si è ripetuto all' Atp 500 di Doha rendendosi protagonista di un'altra settimana da incorniciare nel corso della quale ha lasciato per strada solamente un set. In finale lo spagnolo ha dominato in lungo e in largo la sfida con il francese Arthur Fils riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-2 6-1 in appena 52 minuti di gioco e a sigillare così il suo 26° titolo a livello di circuito maggiore.

Alcaraz, il gesto da campione durante la premiazone

Durante la premiazione Alcaraz si è reso anche autore di un vero e proprio gesto da campione che ne conferma ancora una volta la straordinaria grandezza. Non appena finita la partita, lo spagnolo si è diretto verso la sua panchina e ha abbracciato tutto il suo team prima di regalare la sua racchetta ad un bambino. il giovane tifoso in questione era il figlio dell'ex giocatore del Real Madrid Joselu, ora all'Al-Gharafa, squadra che milita nel campionato qatariota.