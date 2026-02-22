La stampa spagnola insiste: "Sinner fuori dai giochi fino ad aprile"

Carlos Alcaraz è sempre di più il leader della classifica mondiale. Il tennista spagnolo ha iniziato il suo 2026 in maniera praticamente impeccabile riuscendo a conquistare il settimo Slam della sua carriera agli Australian Open e confermandosi poi ad altissimi livelli vincendo il titolo all' Atp 500 di Doha . Un successo che gli ha permesso di portare a dodici il numero delle vittorie consecutive e di prolungare la sua striscia di imbattibilità. Lo scorso anno l'avventura del numero uno al mondo nel torneo del Qatar si interruppe nei quarti di finale, motivo per il quale la vittoria in finale su Arthur Fils gli permetterà dal prossimo lunedì di aumentare il suo distacco in classifica dal diretto inseguitore, Jannik Sinner .

Ranking Atp, la situazione

Con il titolo a Doha, Alcaraz ha raggiunto quota 13.550 punti nel ranking Atp, mentre con la sconfitta rimediata nei quarti di finale per mano di Jakub Mensik, Sinner è fermo a 10.350. Lo spagnolo ha quindi portato il suo vantaggio a ben 3.200 punti. Nonostante non avrà punti da difendere a causa della sospensione dello scorso anno che gli permise di tornare alle gare solamente agli Internazionali BNL d'Italia, Sinner non avrà possibilità di sorpasso almeno fino ad aprile, come sottolineato anche dalla stampa spagnola. Dopo una settimana di pausa, Alcaraz e Sinner torneranno in campo a Indian Wells, dove Alcaraz difenderà i 400 punti guadagnati raggiungendo le semifinali mentre l'azzurro dovrà iniziare a mettere punti in cascina in ottica sorpasso.