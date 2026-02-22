La battuta su Cobolli e il sesso diventa virale ma... è una gaffe: cosa è successo con Korda

A Delray Beach, Flavio Cobolli ha finalmente ritrovato il sorriso. Dopo un avvio di stagione complicato nel quale era arrivata solamente una vittoria in United Cup e poi tre sconfitte consecutive tra cui quella al primo turno degli Australian Open , il tennista romano ha raggiunto la semifinale nel torneo californiano rendendosi autore di due buone prove contro Terence Atmane e Coleman Wong . La sua corsa si è però arrestata contro Sebastian Korda , che è riuscito a staccare il pass per la finale imponendosi con il punteggio di 7-6(1) 6-1.

Korda e la gaffe su Cobolli

Al termine della partita l'intervistatrice si è resa protagonista di una simpatica gaffe che ha già fatto il giro dei social diventando virale. Sbagliando a pronunciare la parola "success", la ragazza ha per errore detto "sex" prima di correggersi. Sia lei che Korda, cogliendo il fraintendimento sono scoppiati a ridere per una frase che in italiano sarebbe suonata così: "Hai giocato con Flavio tre volte, hai fatto sesso con lui tutte e tre le volte, perché hai avuto così tanto successo contro...". Per questo, la risposta pronta e ironica dello statunitense che ha scherzato: "Beh, è ​​un bel ragazzo..." riferendosi proprio a Cobolli.