La battuta su Cobolli e il sesso diventa virale ma... è una gaffe: cosa è successo con Korda
A Delray Beach, Flavio Cobolli ha finalmente ritrovato il sorriso. Dopo un avvio di stagione complicato nel quale era arrivata solamente una vittoria in United Cup e poi tre sconfitte consecutive tra cui quella al primo turno degli Australian Open, il tennista romano ha raggiunto la semifinale nel torneo californiano rendendosi autore di due buone prove contro Terence Atmane e Coleman Wong. La sua corsa si è però arrestata contro Sebastian Korda, che è riuscito a staccare il pass per la finale imponendosi con il punteggio di 7-6(1) 6-1.
Korda e la gaffe su Cobolli
Al termine della partita l'intervistatrice si è resa protagonista di una simpatica gaffe che ha già fatto il giro dei social diventando virale. Sbagliando a pronunciare la parola "success", la ragazza ha per errore detto "sex" prima di correggersi. Sia lei che Korda, cogliendo il fraintendimento sono scoppiati a ridere per una frase che in italiano sarebbe suonata così: "Hai giocato con Flavio tre volte, hai fatto sesso con lui tutte e tre le volte, perché hai avuto così tanto successo contro...". Per questo, la risposta pronta e ironica dello statunitense che ha scherzato: "Beh, è un bel ragazzo..." riferendosi proprio a Cobolli.