Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Panatta perde la calma in diretta tv e asfalta tutti: "Sinner in crisi? Ragazzi, ma davvero...". Poi attacca la Spagna

L'ex stella del tennis azzurro alla Nuova Ds: "La stampa spagnola dice che Jannik è in crisi? Gli piacerebbe. Il tennis vero comincia adesso"
2 min

"Sinner in crisi? E chi lo dice? Essù, non scherziamo!". Adriano Panatta difende il nostro fenomeno dalle accuse (senza senso) che gli sono piovute addosso dopo la sconfitta inattesa a Doha contro Mensik.

Adriano ha preso la parola durante il programma di RaiSport "La Nuova Ds" e ha preso chiaramente le difese del nostro numero due: "Ha perso due partite, una con Djokovic che è una leggenda di questo sport e uno con un ragazzino che ha vent’anni e che è numero 16 al mondo. Chi non lo conosce pensa che sia stata una sconfitta contro uno sconosciuto e invece non è proprio così".

La battuta sugli spagnoli a proposito di Sinner

Panatta ne ha per tutti, anche per gli amici spagnoli che millantano un Sinner in crisi: "Logico che ora loro stiano scrivendo questo e a loro farebbe piacere che fosse coì ma mi dispiace smentirli: Jannik non è affatto in crisi. Il tennis vero comincia adesso con i due tornei in America e poi sulla terra rossa in Europa e al Roland Garros. La differenza tra Sinner e Alcaraz si può vedere solo nei tornei dello Slam, solo lì sapremo la verità anche se io sono molto fiducioso".

Panatta netto: "Le critiche a Sinner? Dovete sempre vedere da chi arrivano..."

Ultima battuta sempre su Sinner: "Se ci ha abituato troppo bene? Ma scusate una cosa: le critiche da chi arrivano? Da tecnici improvvisati che straparlano e non sanno cosa dicono. Uno come Sinner che è stato numero uno del mondo e che ha vinto tutto in carriera ed era quasi imbattuto non si può criticare così per due sconfitte. Non si vince sempre nello sport, si può anche sbagliare e Sinner non è immune da questa considerazione. Lui vince tanto e ogni tanto perde e ci sta".  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS