Panatta perde la calma in diretta tv e asfalta tutti: "Sinner in crisi? Ragazzi, ma davvero...". Poi attacca la Spagna

Adriano ha preso la parola durante il programma di RaiSport "La Nuova Ds" e ha preso chiaramente le difese del nostro numero due: "Ha perso due partite, una con Djokovic che è una leggenda di questo sport e uno con un ragazzino che ha vent’anni e che è numero 16 al mondo. Chi non lo conosce pensa che sia stata una sconfitta contro uno sconosciuto e invece non è proprio così".

La battuta sugli spagnoli a proposito di Sinner

Panatta ne ha per tutti, anche per gli amici spagnoli che millantano un Sinner in crisi: "Logico che ora loro stiano scrivendo questo e a loro farebbe piacere che fosse coì ma mi dispiace smentirli: Jannik non è affatto in crisi. Il tennis vero comincia adesso con i due tornei in America e poi sulla terra rossa in Europa e al Roland Garros. La differenza tra Sinner e Alcaraz si può vedere solo nei tornei dello Slam, solo lì sapremo la verità anche se io sono molto fiducioso".

Panatta netto: "Le critiche a Sinner? Dovete sempre vedere da chi arrivano..."

Ultima battuta sempre su Sinner: "Se ci ha abituato troppo bene? Ma scusate una cosa: le critiche da chi arrivano? Da tecnici improvvisati che straparlano e non sanno cosa dicono. Uno come Sinner che è stato numero uno del mondo e che ha vinto tutto in carriera ed era quasi imbattuto non si può criticare così per due sconfitte. Non si vince sempre nello sport, si può anche sbagliare e Sinner non è immune da questa considerazione. Lui vince tanto e ogni tanto perde e ci sta".