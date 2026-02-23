Trionfo folle a Rio per Etcheverry: gioca semifinale e finale lo stesso giorno e vince il suo primo Atp

Una giornata folle ha regalato all'argentino Tomas Etcheverry il suo primo titolo Atp a Rio. Chissà se lo ha mai immaginato così: ha terminato la semifinale e giocato la finale nello stesso giorno, rimanendo in campo più o meno sette ore di fila. Già, perché la semifinale contro Kopriva (iniziata sabato 21 febbraio) è stata interrotta e rinviata per pioggia al primo pomeriggio di domenica, giorno della finale. Dunque, Etcheverry ha prima battuto Kopriva 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) in quasi quattro ore di match, poi - la sera - è sceso (anzi, è rimasto) in campo per sfidare il cileno Tabilo nella finalissima.