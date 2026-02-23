Trionfo folle a Rio per Etcheverry: gioca semifinale e finale lo stesso giorno e vince il suo primo Atp
Una giornata folle ha regalato all'argentino Tomas Etcheverry il suo primo titolo Atp a Rio. Chissà se lo ha mai immaginato così: ha terminato la semifinale e giocato la finale nello stesso giorno, rimanendo in campo più o meno sette ore di fila. Già, perché la semifinale contro Kopriva (iniziata sabato 21 febbraio) è stata interrotta e rinviata per pioggia al primo pomeriggio di domenica, giorno della finale. Dunque, Etcheverry ha prima battuto Kopriva 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) in quasi quattro ore di match, poi - la sera - è sceso (anzi, è rimasto) in campo per sfidare il cileno Tabilo nella finalissima.
Etcheverry batte Tabilo in finale a Rio
Anche contro Tabilo è stata una battaglia: l'argentino è riuscito a ribaltare il set di svantaggio e a vincere in rimonta 3-6, 7-6 (7/3), 6-4 la finale di Rio de Janeiro dopo altre tre ore di agonia. La gioia per il suo primo Atp della carriera all'età di 26 anni ha ripagato la fatica. Etcheverry aveva giocato tre finali, a Santiago e Houston nel 2023 e a Lione nel 2024. Da oggi l'ex numero 27 del mondo è salito al 33° posto nella classifica Atp.