Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lotto Sport, grande successo per Heliövaara e Patten: conquistano il titolo al Qatar ExxonMobil Open

Lotto Sport, grande successo per Heliövaara e Patten: conquistano il titolo al Qatar ExxonMobil Open

Battuta in finale la coppia composta da Julian Cash e Lloyd Glasspool, riducendo anche il divario a 2-4 nella serie Lexus ATP Head2Head
2 min

DOHA Harri Heliövaara e Henry Patten trionfano al Qatar ExxonMobil Open superando in finale la coppia composta da Julian Cash e Lloyd Glasspool e riducendo il divario a 2-4 nella serie Lexus ATP Head2Head. Un successo che conferma la crescita e la solidità del duo, già protagonista lo scorso ottobre con la vittoria contro le teste di serie numero uno nella finale del Masters 1000 di Parigi.

La finale di Doha ha messo in evidenza compattezza e determinazione: Heliövaara e Patten hanno annullato tutte e sette le palle break concesse, secondo le statistiche Infosys ATP, dimostrando grande lucidità nei momenti chiave del match.

Grazie a questo trionfo, la coppia sale di otto posizioni fino al n. 5 della classifica PIF ATP Live Doubles Teams Rankings, confermando un avvio di stagione estremamente positivo e ambizioni sempre più alte nel circuito internazionale.

Lotto Sport si congratula con i propri atleti per questo straordinario risultato, simbolo di talento, determinazione e spirito vincente.

Lotto Sport Italia rinnova inoltre il proprio impegno a promuovere i valori di passione, determinazione e fair play, contribuendo allo sviluppo del tennis di domani. Fondata nel 1973, Lotto Sport Italia è da oltre cinquant’anni protagonista nel panorama sportivo internazionale. Il tennis rappresenta da sempre uno dei pilastri strategici del brand, che ha accompagnato generazioni di campioni sui principali palcoscenici del circuito ATP e WTA, investendo costantemente in innovazione, ricerca tecnologica e performance.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Alcaraz stupisce tutti"Alcaraz è entrato nella testa di Sinner"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS