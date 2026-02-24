Retroscena Sinner: torna sui social nella notte con un messaggio inaspettato. Ma solo per chi non lo conosce bene

Forse solo chi non lo conosce bene si è stupito. Dopo la delusione di Doha, come spesso succede, Jannik Sinner si era preso una pausa dai social. Nessun caso, Sinner da sempre, con il suo team, ha questa strategia: parla solo se ha qualcosa da dire. E posta solo se ne sente il bisogno (adv a parte, ma questa è un'altra storia). Ecco che allora, nella notte italiana, Jannik prima commenta il post di Dorothea Wierer sulla fine della sua carriera con tre emoticon (occhi a cuore, fiamme e applausi) e poi ricondivide lo stesso post nelle sue storie. E scrive: "Che carriera, complimenti". In molti sono rimasti sorpresi, ma evidentemente non conoscono bene Sinner.