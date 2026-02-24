Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Retroscena Sinner: torna sui social nella notte con un messaggio inaspettato. Ma solo per chi non lo conosce bene

Jannik, ancora una volta, stupisce i suoi detrattori: il commento e la storia Instagram, tutti i dettagli
1 min

Forse solo chi non lo conosce bene si è stupito. Dopo la delusione di Doha, come spesso succede, Jannik Sinner si era preso una pausa dai social. Nessun caso, Sinner da sempre, con il suo team, ha questa strategia: parla solo se ha qualcosa da dire. E posta solo se ne sente il bisogno (adv a parte, ma questa è un'altra storia). Ecco che allora, nella notte italiana, Jannik prima commenta il post di Dorothea Wierer sulla fine della sua carriera con tre emoticon (occhi a cuore, fiamme e applausi) e poi ricondivide lo stesso post nelle sue storie. E scrive: "Che carriera, complimenti". In molti sono rimasti sorpresi, ma evidentemente non conoscono bene Sinner.

Retroscena Sinner, il motivo del messaggio a Dorothea Wierer

Sinner, ex sciatore e da sempre grande appassionato di sport invernali, ama le storie di fatica, di sudore, di sacrificio. Paradossalmente, e spesso lo ha raccontato, preferisce gli sportivi meno mainstream a quelli più famosi. Non solo: Dorothea Wierer ha scritto pagine e pagine dello sport italiano, ha chiuso una carriera straordinaria a Milano-Cortina e Jannik, lo sportivo più famoso d'Italia, le ha voluto rendere omaggio. I grandi fanno così.

