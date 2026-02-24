Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Djokovic, la lettera del padre emoziona il mondo: "Ho dato il massimo e nessun credeva..."

Il racconto toccante di Srdjan, papà di Nole, in una nota pubblicata sui profili social ufficiali della Novak Djokovic Foundation
Novak Djokovic

Dopo la grande cavalcata agli Australian Open, dove è riuscito a raggiungere la sua 38ª finale Slam dopo aver battuto Jannik Sinner in semifinale prima di arrendersi a Carlos Alcaraz nell'ultimo atto del torneo, Novak Djokovic prepara il ritorno in campo. Il campione serbo ha iniziato come meglio non avrebbe potuto immaginare il suo 2026 e tornerà alle gare nel Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall'1 al 15 marzo. A Melbourne, a quasi 39 anni è arrivato per Nole un altro incredibile risultato di una carriera senza eguali, simbolo di perseveranza e amore per il tennis, ma anche merito di una famiglia che ha sempre saputo stargli accanto. 

Djokovic, la lettera del padre Srdjan

Nelle ultime ore, attraverso una nota apparsa sui profili social della Novak Djokovic Foundation, a tornare sull'argomento è stato il padre di Nole, Srdjan, che ha raccontato: "Sono sicuro di aver commesso molti errori lungo il tragitto, ma ho dato il massimo per far crescere Novak sia come persona che come atleta. Non cambierei nulla, anzi rifarei tutto esattamente nello stesso modo. Senza quella perseveranza e senza quella fede incrollabile che tutto si sarebbe sistemato, niente di tutto ciò sarebbe mai accaduto. Nessuno credeva in lui quanto me, neanche lui aveva altrettanta fiducia nei suoi mezzi".

 



