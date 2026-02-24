Bolelli e Vavassori, buona la prima all'Atp di Dubai: rimonta e pass per il secondo turno

Ottimo esordio per Bolelli e Vavassori nel torneo di doppio al Dubai Duty Free Tennis Championships (ATP 500), di scena sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi, che mette in palio un montepremi finale di 3.311.005 dollari (quasi tre milioni di euro). I due azzurri, rispettivamente 16 e 17 nel ranking di specialità e settimi nella Race to Turin, superano al primo turno - non senza sofferenza - la coppia formata dall'indiano Sriram Balaji (n.73) e dall'austriaco Neil Oberleitner (n.74) con il punteggio di 5-7, 7-6(8), 10-5. Una rimonta che permette loro di qualificarsi e di accedere al secondo turno.