Tsitsipas, incubo senza fine: l’incredibile crollo nel ranking dopo il ko a Dubai

È un tunnel senza fine quello in cui si è infilata la carriera di Stefanos Tsitsipas , che continua a collezionare pessimi risultatij e a scalare all'indietro il Ranking Atp. L'eliminazione dall' Atp 500 di Dubai gli vale il peggior piazzamento degli ultimi sette anni.

Incubo Tsitsipas: è fuori dalla Top-40

A Dubai, Tsitsipas si era presentato da detentore del titolo, avendo vinto l'edizione della scorsa stagione, ma è uscito di scena già al debutto, sconfitto per 6-4, 7-5 da Ugo Humbert. Una sconfitta che costa al greco l'uscita dalla Top-40 del Ranking Atp: era dal maggio 2018 che non gli accadeva. Il futuro è di nuovo tutto in salita.