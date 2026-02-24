Musetti, il video sui social fa impazzire i tifosi: eccolo in campo, missione Indian Wells!
Lorenzo Musetti è finalmente pronto a tornare in campo. Il tennista carrarino era stato costretto al ritiro in vantaggio di due set nella sfida contro Novak Djokovic valida per i quarti di finale degli Australian Open quando all'inizio del terzo parziale aveva avvertito un fastidio alla coscia della gamba destra che non gli avrebbe poi consentito di portare a compimento il match. L'azzurro ha già rinunciato alla trasferta sudamericana e questa settimana al torneo di Acapulco, ma è adesso tornato ad allenarsi con il Masters 1000 di Indian Wells nel mirino.
Musetti torna in campo
"Dopo settimane di recupero, duro lavoro e tanta pazienza, sono finalmente tornato in campo. Non vedo l’ora di tornare a competere e di sentire il vostro supporto" - il messaggio inviato via social da Musetti ai suoi fan. Il numero due d'Italia ha postato qualche video degli allenamenti ed è pronto a confermarsi sugli alti livelli con i quali aveva iniziato la stagione. Lorenzo tornerà in campo ad Indian Wells nel torneo in programma dall'1 al 15 marzo.