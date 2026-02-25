Il colpo oltre la rete di Zverev ad Acapulco è pazzesco, ed è perfettamente regolare: la spiegazione

Alexander Zverev ha debuttato con una comoda vittoria nell’ATP 500 di Acapulco. Accreditato della prima testa di serie, ha liquidato in un’ora e mezza il francese Corentin Moutet per 6-2 6-4. Una prestazione autorevole da parte del tedesco, che non ha concesso neppure una palla break e si è riscattato dopo il ko al primo turno contro Tien che aveva prematuramente messo fine alla sua esperienza in Messico dodici mesi fa. Non essendo mai stato in discussione l’incontro, ciò di cui si è parlato è stato soprattutto un colpo spettacolare di Zverev, costretto a sporgersi nel campo dell’avversario per chiudere il punto. Diventato presto virale, in molti ne hanno apprezzato la bellezza ma si sono anche chiesti se fosse regolare o meno. La risposta è sì e il motivo è ben chiaro.