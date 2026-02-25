Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
“Alcaraz offre più spettacolo, non è giusto che guadagni come Sinner!”. La frecciata a Jannik di alcuni ex tennisti…

Il tennista azzurro è finito nel mirino di Sam Querrey e Jack Sock, secondo cui non è corretto che Carlos incassi le sue stesse cifre
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcaraz

È giusto che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ricevano lo stesso ingaggio per partecipare ai tornei? A porsi questa domanda sono stati gli ex tennisti statunitensi John Isner, Sam Querrey, Jack Sock e Steve Johnson in occasione dell'ultima puntata del loro 'Nothing Major Podcast'. Chiacchierando dell'ATP 500 di Doha da poco terminato, i quattro hanno commentato i rumors secondo cui i due migliori giocatori al mondo avrebbero ricevuto una fee pari a 1,2 milioni di dollari per prendere parte all'evento qatariota. E hanno storto il naso, sostenendo che lo spagnolo dovrebbe in realtà guadagnare più di Sinner per un motivo ben preciso.

Sinner, che attacco di Sock e Querrey

"Carlos dovrebbe ricevere una cifra un po' più alta" ha detto Querrey. A fare eco alle sue parole è stato Sock, il quale ritiene che il numero uno al mondo meriterebbe un trattamento diverso. "Offre uno spettacolo migliore e fa vendere più biglietti" ha spiegato. In seguito hanno precisato che in occasione di un'esibizione tra loro due, come in Corea del Sud a inizio anno, è giusto che vengano pagati ugualmente. Tuttavia, quando si tratta di tornei ATP 500, secondo Querrey e Sock la bilancia dovrebbe pendere dal lato di Alcaraz. "Carlos dovrebbe ricevere tipo 1,4 milioni e Sinner un milione" ha concluso l'ex numero 11 ATP.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

