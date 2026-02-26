Santopadre e i dubbi su Alcaraz: "C'è una grande incognita sul suo futuro..."

"Alcaraz vince e si diverte, ma su di lui resta un punto interrogativo". Vincenzo Santopadre, ex tennista e tecnico, commenta i recenti successi del numero uno al mondo (che dopo il successo agli Australian Open si è imposto anche a Doha), ma lancia un piccolo dubbio: "Quanto potrà durare?". Secondo Santopadre, Alcaraz "si vede che si diverte, quando è in campo, quando si allena e quando gioca un torneo. Non si diverte solo perché vince, sarebbe troppo facile. Gli piace quello che fa".