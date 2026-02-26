Santopadre e i dubbi su Alcaraz: "C'è una grande incognita sul suo futuro..."

"Alcaraz vince e si diverte, ma su di lui resta un punto interrogativo". Vincenzo Santopadre, ex tennista e tecnico, commenta i recenti successi del numero uno al mondo (che dopo il successo agli Australian Open si è imposto anche a Doha), ma lancia un piccolo dubbio: "Quanto potrà durare?". Secondo Santopadre, Alcaraz "si vede che si diverte, quando è in campo, quando si allena e quando gioca un torneo. Non si diverte solo perché vince, sarebbe troppo facile. Gli piace quello che fa".
Alcaraz e i dubbi sul futuro
"L'unico punto interrogativo
- ha ribadito Santopadre ai microfoni di Supertennis
- è vedere quanto tutto questo durerà. La grandezza di Federer, Djokovic e Nadal è che hanno continuato ad avere stimoli altissimi nonostante tutti i trofei sollevati al cielo. Questa è l'unica incognita, perché gioca talmente bene ed è completo. È ingiocabile. Quelli bravi sfruttano l'elasticità dei momenti bassi per rimbalzare più in alto. Alcaraz è maturato anche nel modo in cui vive le difficoltà Ha vinto partite complicate in Australia sia con Djokovic che con Alexander Zverev. A Doha, esclusa la finale, ha giocato parecchi set lottati. Ora vive bene le difficoltà. Le statistiche non sono cambiate: è un dato molto forte" .