Mouratouglou torna sulla vittoria di Djokovic con Sinner: "Quella domanda lo ha ferito profondamente..."

Una partita che sarà senza dubbio ricordata tra le più significative della stagione 2026. A quasi 39 anni Novak Djokovic ha raggiunto la sua 38ª finale in un torneo del Grande Slam battendo il numero due del mondo Jannik Sinner grazie ad una prestazione di altissimo livello che gli ha permesso di imporsi al quinto set nella semifinale degli Australian Open . Un successo che, come sostenuto dall'ex coach, tra le altre, di Serena Williams, Patrick Mouratoglou , ha un significato particolare. "Ho sentito molte persone dire che se Djokovic dovesse vincere il suo 25° titolo del Grande Slam, dovrebbe ritirarsi - afferma il coach francese -. Non lo credo neanche per un secondo. Quella domanda del giornalista a Melbourne lo ha toccato profondamente... Vedere Djokovic come qualcuno che insegue gli altri, invece di essere quello che tutti inseguono, tocca il suo ego. E quando tocchi l’ego di Novak, qualcosa si risveglia".

Mouratoglou sulla sconfitta di Sinner a Melbourne

"Lo si è visto nella semifinale contro Sinner - ha aggiunto Mouratoglou -. Novak ha trovato un modo. Non perché fosse superiore dal punto di vista tennistico, ma perché nei punti importanti è tornato a essere Novak Djokovic. Quella partita è stata una risposta. Poi è arrivata la finale contro Alcaraz. Novak ha perso. E no, non è perché il suo livello di tennis sia finito. L’unico vero ostacolo tra Djokovic e i titoli del Grande Slam oggi è la motivazione. Ha raggiunto l’obiettivo della sua vita: diventare il più grande di tutti i tempi. Una volta scalata quella montagna, la spinta è naturalmente diminuita. Se la motivazione dovesse tornare domani, può ancora competere alla pari con chiunque, ogni singola volta. Fisicamente, certo, le cose sono diverse. Non recupera come una volta. Ma è in forma. Può prepararsi. Può gestire le partite. Può ancora raggiungere le fasi finali degli Slam e competere".