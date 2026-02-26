Wawrinka e il giudizio su Sinner e Alcaraz: “Capisco non sia facile accettarlo…”

Stan Wawrinka si prepara a salutare il tour. Il campione svizzero ha iniziato quella che sarà la sua ultima stagione da professionista e lo ha fatto in grande stile riuscendo a raggiungere il terzo turno degli Australian Open dove si è arreso solamente a Taylor Fritz . Dopo la positiva avventura a Melbourne, il tre volte vincitore Slam sta continuando a mettere in fila risultati positivi. Nell' Atp 500 di Dubai , dopo il successo su Benjamin Hassan , Wawrinka ha ceduto il passo a Daniil Medvedev al secondo turno prima di salutare il pubblico di Dubai con una cerimonia a lui dedicata.

Wawrinka sul dominio di Sinner e Alcaraz

Wawrinka ha poi parlato del momento del tennis mondiale e dell'egemonia di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: "È abbastanza evidente che questi due giocatori siano di un altro livello in questo momento, ma ciò non significa che non ci saranno opportunità in futuro. Ognuno deve pensare al proprio cammino, riflettendo su ciò che può migliorare sia fisicamente che tecnicamente. La cosa più importante è come affronti ogni singolo match durante l’anno, perché in fin dei conti non giochi contro loro due tutti i giorni. Al tempo stesso, capisco che non sia facile mentalmente accettare la presenza di due giocatori che sono nettamente superiori e stanno vincendo tutti i titoli più importanti".