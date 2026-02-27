Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tennis, Paolini ai quarti a Mérida. Cobolli vola in semifinale ad Acapulco

Buone notizie dal Messico per gli azzurri: Jasmine batte la Hon e va avanti. Bel successo di Flavio contro Wu Yibing, out Bellucci
1 min

Sorride il tennis azzurro in Messico. La numero uno italiana, attuale n.7 del ranking mondiale, ha superato con autorità l’australiana Priscilla Hon (n.136) imponendosi con un netto 6-0 6-2. Entrata in tabellone direttamente al secondo turno grazie a una wild card, Paolini ha dominato l’incontro senza concedere spazi all’avversaria, ritrovando così il successo in un torneo che segna anche il suo debutto a Mérida. L’azzurra nei quarti affronterà la britannica Katie Boulter, fresca vincitrice del suo quarto titolo WTA conquistato poche settimane fa a Ostrava.

Cobolli ok ad Acapulco

Sorride anche Flavio Cobolli, che ad Acapulco ha raggiunto la semifinale dell’ATP 500 dopo aver battuto il cinese Wu Yibing con il punteggio di 7-6(4) 6-1. Il romano, testa di serie numero 5, diventa così il terzo italiano nella storia del torneo a spingersi fino a questo traguardo, dopo Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Cobolli ha ammesso la fatica dovuta alle condizioni climatiche, tra caldo e umidità, ma ha confermato buone sensazioni in campo. Per un posto in finale sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic. Si ferma invece nei quarti il percorso di Mattia Bellucci, eliminato dallo statunitense Frances Tiafoe in due set.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Intervista a Ferrer: “Sinner non si è allontanato da Alcaraz"Il tecnico e il momento negativo di Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS