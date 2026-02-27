Tennis, Paolini ai quarti a Mérida. Cobolli vola in semifinale ad Acapulco

Sorride il tennis azzurro in Messico. La numero uno italiana, attuale n.7 del ranking mondiale, ha superato con autorità l’australiana Priscilla Hon (n.136) imponendosi con un netto 6-0 6-2. Entrata in tabellone direttamente al secondo turno grazie a una wild card, Paolini ha dominato l’incontro senza concedere spazi all’avversaria, ritrovando così il successo in un torneo che segna anche il suo debutto a Mérida. L’azzurra nei quarti affronterà la britannica Katie Boulter, fresca vincitrice del suo quarto titolo WTA conquistato poche settimane fa a Ostrava.

Cobolli ok ad Acapulco

Sorride anche Flavio Cobolli, che ad Acapulco ha raggiunto la semifinale dell’ATP 500 dopo aver battuto il cinese Wu Yibing con il punteggio di 7-6(4) 6-1. Il romano, testa di serie numero 5, diventa così il terzo italiano nella storia del torneo a spingersi fino a questo traguardo, dopo Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Cobolli ha ammesso la fatica dovuta alle condizioni climatiche, tra caldo e umidità, ma ha confermato buone sensazioni in campo. Per un posto in finale sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic. Si ferma invece nei quarti il percorso di Mattia Bellucci, eliminato dallo statunitense Frances Tiafoe in due set.