De Minaur e l'incubo Sinner: "Quando ho visto Djokovic batterlo..."

Alex De Minaur e Jannik Sinner si sono incontrati 13 volte in carriera e l'azzurro ha sempre vinto. Lo ha fatto su tutte le superfici e spesso in maniera netta, tanto da concedere appena due set. Chiunque avrebbe probabilmente gettato la spugna, invece l'australiano non si arrende e ambisce a sconfiggere un giorno l'avversario. Per farlo si ispira a coloro che ci riescono e, di recente, in particolare a Novak Djokovic, uscito vittorioso da una battaglia di cinque set nella semifinale dell'Australian Open. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Demon ha analizzato proprio la prestazione del serbo a Melbourne, ammettendo che vederlo prevalere contro Jannik non lo ha lasciato indifferente, anzi gli ha fornito una serie di spunti di riflessione in ottica futura.