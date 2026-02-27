Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
De Minaur e l'incubo Sinner: "Quando ho visto Djokovic batterlo..."

Il tennista australiano, in svantaggio per 13-0 nei precedenti contro Jannik, ha commentato la vittoria di Nole nella semifinale dell'Australian Open
2 min
TagsAlex De MinaurNovak Djokovicjannik sinner

Alex De Minaur e Jannik Sinner si sono incontrati 13 volte in carriera e l'azzurro ha sempre vinto. Lo ha fatto su tutte le superfici e spesso in maniera netta, tanto da concedere appena due set. Chiunque avrebbe probabilmente gettato la spugna, invece l'australiano non si arrende e ambisce a sconfiggere un giorno l'avversario. Per farlo si ispira a coloro che ci riescono e, di recente, in particolare a Novak Djokovic, uscito vittorioso da una battaglia di cinque set nella semifinale dell'Australian Open. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Demon ha analizzato proprio la prestazione del serbo a Melbourne, ammettendo che vederlo prevalere contro Jannik non lo ha lasciato indifferente, anzi gli ha fornito una serie di spunti di riflessione in ottica futura.

La rivelazione di De Minaur

"Guardando Novak giocare le ultime due partite e vederlo in grado di competere con Sinner e Alcaraz, ciò che balza all'occhio è inevitabilmente la velocità dei suoi colpi e la sua potenza. Ho davvero percepito la velocità della sua palla. E in campo, al centro, quando hanno mostrato le statistiche medie del torneo, Novak era davanti a Carlos. Anche se si fosse trattato di un solo chilometro orario in più o qualcosa del genere, il fatto che qualcuno come Novak riesca a mettere pressione e a destabilizzare questi ragazzi dimostra che è possibile. L'unica cosa che bisogna fare è migliorare questo aspetto".

