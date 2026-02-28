Cobolli batte Kecmanovic e vola in finale ad Acapulco: affronterà Tiafoe
Favio Cobolli batte Kecmanovic e guadagna la finalissima del torneo di Acapulco. Il tennista romano è stato protagonista di una vera e propria impresa, sconfiggendo l'avversario al termine di una sfida complicata e durata oltre due ore e mezzo. Cobolli ha vinto il primo set al tie break, poi si è fatto rimontare dall'avversario (3-6) e nel terzo parziale era sotto di un break (1-3).
Cobolli vince in rimonta: ora la finale
Ma nel momento più complicato della sfida è riuscito a rialzarsi e a portarare a casa la vittoria, imponendosi nel terzo set con il punteggio di 6-4. L'azzurro affronterà ora il francese Tiafoe che nella seconda semifinale si è imposto con Nakashima al termine di una gara molto equilibrata e terminata con il punteggio di 3-6 7-6 6-4. La finale si giocherà nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.