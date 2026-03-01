Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
Cobolli e la chiamata a sorpresa di Fiorello durante Sanremo: "Ma io c'ho la finale..."

Flavio nella notte si gioca il titolo in Messico, prima però la diretta con lo showman: "Rimani sveglio?"
1 min

Durante Sanremo succede anche questo: Fiorello fa le sue dirette con La Pennicanza su Instagram e chiama più o meno tutti. Tocca anche a Flavio Cobolli, impegnato in Messico dove nella notte gioca la finale di Acapulco. "Oh ma io sto in Messico", dice il tennista romano a Fiorello. Quando gli viene chiesto a che ora Flavio sorride: "Alle 4 di notte italiane".

Fiorello e la battuta a Cobolli su Sanremo

Fiorello sgrana gli occhi e a quel punto Cobolli chiede: "Che fai, resti sveglio?". Fiorello non si fa pregare: "Tanto devo aspettare il vincitore di Sanremo". Che per la cronaca arriva intorno alle 2. Forse un po' presto per la finale di Cobolli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

