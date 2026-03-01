Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
Paolini si ferma sul più bello a Merida: ko in semifinale con Bucsa© EPA

Paolini si ferma sul più bello a Merida: ko in semifinale con Bucsa

L'azzurra, testa di serie numero uno del torneo Wta 500 messicano, battuta dalla numero 63 del mondo
TagsPaolinibucsaYucatan

Si ferma in semifinale il cammino di Jasmine Paolini al 'Merida Open', torneo Wta 500 sul cemento della capitale dello Yucatan, in Messico. Nella notte italiana l'azzurra, risalita al numero 7 del ranking e testa di serie numero 1, ha perso 7-5, 6-4, in un'ora e 32 minuti di partita, contro la spagnola Cristina Bucsa, numero 63 del mondo, per la prima volta arrivata così avanti in un torneo "500". La 28enne spagnola di origini moldave aveva sempre perso nelle dieci partite disputate prima in carriera contro top ten.

Finale contro la polacca Frech

Bucsa aveva raggiunto la sua prima finale di singolare a livello di tour lo scorso ottobre a Hong Kong: quella di Merida è la sua seconda finale in carriera. Nel torneo messicano finora la spagnola non ha perso nemmeno un set. In finale Bucsa affronterà la polacca Magdalena Frech che ha superato la cinese Zhang Shuai nell'altra semifinale con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

