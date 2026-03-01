Paolini si ferma sul più bello a Merida: ko in semifinale con Bucsa

Si ferma in semifinale il cammino di Jasmine Paolini al 'Merida Open', torneo Wta 500 sul cemento della capitale dello Yucatan, in Messico. Nella notte italiana l'azzurra, risalita al numero 7 del ranking e testa di serie numero 1, ha perso 7-5, 6-4, in un'ora e 32 minuti di partita, contro la spagnola Cristina Bucsa, numero 63 del mondo, per la prima volta arrivata così avanti in un torneo "500". La 28enne spagnola di origini moldave aveva sempre perso nelle dieci partite disputate prima in carriera contro top ten.