Rune, si avvicina il rientro in campo: ecco quando potrebbe tornare

Holger Rune continua la sua preparazione verso il ritorno in campo. Il tennista danese sta recuperando dal grave infortunio al tendine d'Achille rimediato lo scorso ottobre nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma contro Ugo Humbert che lo ha costretto ad un intervento chirurgico e ad un lungo percorso di riabilitazione. Dopo qualche mese dall'operazione Rune è tornato a lavoro e da qualche settimana si sta allenando con l'obiettivo di avvicinare il rientro. Negli scorsi giorni, Holger è stato ospite del torneo di Doha, dove dalle tribune ha seguito anche i match di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz .

Rune, ecco quando potrebbe tornare

In un'intervista rilasciata a CNN Sport, Rune ha parlato dell'infortunio e ha individuato una data per il ritorno in campo che potrebbe coincidere con l'inizio della stagione sul rosso: "Mi sono operato e sto seguendo il programma, ci sono atleti che sono rientrati dopo tre mesi e mezzo da un infortunio del genere, il che è pazzesco. Cercherò di tornare il prima possibile, che sia sulla terra rossa, per la stagione su terra o sul cemento. Potrebbero volerci uno, due o tre mesi, ma tornerò quando sarò forte, pronto fisicamente e dal punto di vista tennistico".