Caos a Dubai, l’Atp convoca una riunione d’emergenza per i tennisti bloccati in città: chi sono e qual è la situazione

Le tensioni delle ultime ore tra Stati Uniti-Israele e Iran e gli eventi delle ultime ore hanno avuto ripercussioni anche sul mondo del tennis. Gli spazi aerei chiusi e i voli cancellati in Medio Oriente a seguito degli attacchi hanno infatti costretto alcuni giocatori a rimanere bloccati negli Emirati Arabi , dove proprio queste settimane si erano spostati i tornei del circuito maggiore. Tra i tennisti coinvolti ci sono anche Daniil Medvedev e Andrey Rublev e come riportato su Marca dal giornalista spagnolo Juan Solsona , l'Atp avrebbe offerto ai giocatori coinvolti due strade per rientrare. "Sei ore di macchina fino all’Oman – si legge nel reportage di Solsona - che ha chiuso il suo aeroporto, o 10 ore fino a Riad con il rischio di ciò che può accadere durante viaggi così lunghi, oltre alle lunghe code ad entrambi i confini. L’aeroporto di Riad sta attualmente funzionando con relativa normalità".

Il consiglio di restare in albergo

Oltre ai due tennisti russi tra i giocatori bloccati a Dubai ci sono anche Tallon Griekspoor, Marcelo Arévalo, Mate Pavic, Harri Heliovaara e Henry Patten con i quali l'Atp ha tenuto una riunione d'emergenza. L’opzione raccomandata è quella di rimanere in albergo a Dubai. "L'albergo - continua Solsona - è diventato un bunker. Sono stati allestiti dei letti al piano sotterraneo nel caso in cui l’attacco dell’Iran dovesse intensificarsi. Sono tutti rinchiusi nei rispettivi alberghi. Nelle ultime 24 ore sono stati neutralizzati 137 missili e 209 droni provenienti dall’Iran nel cielo degli Emirati Arabi Uniti. Tutti i tennisti, l’organizzazione e i giornalisti accreditati, seguendo le raccomandazioni delle rispettive ambasciate, rimangono chiusi nel Creekside Hotel, che si trova vicino all’aeroporto e lontano dalle zone più turistiche di Dubai. Medvedev è l’unico che alloggia al Four Seasons".

Rune bloccato a Doha

Come testimoniato sui social e come poi confermato dalla madre Aneke, tra i tennisti coinvolti ci sarebbe anche Holger Rune. Il tennista danese risiede a Doha e anche lui sta vivendo momenti di tensione: "È stata una notte selvaggia - la testimonianza di Aneke -. Non riuscivamo a dormire, vedevamo palle di fuoco nel cielo e abbiamo passato ore a rifugiarci nella hall dell'hotel. Holger era davvero spaventato".