Darderi batte Hanfmann in finale e trionfa nel torneo di Santiago
A poco meno di 24 ore dal trionfo di Flavio Cobolli ad Acapulco, il tennis italiano esulta ancora con Luciano Darderi, che si impone nella finale del torneo di Santiago sul tedesco Yannick Hanfmann.
Darderi 're' della terra rossa
Per il numero 21 del mondo si tratta del quinto titolo Atp conquistato in carriera, tutti ottenuti sulla terra rossa, della quale è diventato il vero re, essendo diventato il giocatore con più tornei vinti su questa superficie, uno in più del numero uno del Mondo Carlos Alcaraz. Combattuto il match con Hanfmann, con Darderi che si è imposto con il punteggio di 7-6 (6), 7-5.