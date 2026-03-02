Darderi batte Hanfmann in finale e trionfa nel torneo di Santiago

Darderi 're' della terra rossa

Per il numero 21 del mondo si tratta del quinto titolo Atp conquistato in carriera, tutti ottenuti sulla terra rossa, della quale è diventato il vero re, essendo diventato il giocatore con più tornei vinti su questa superficie, uno in più del numero uno del Mondo Carlos Alcaraz. Combattuto il match con Hanfmann, con Darderi che si è imposto con il punteggio di 7-6 (6), 7-5.