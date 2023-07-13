Indian Wells, Sinner si allena con Bergs: e il tweener di Zizou lo fa disperare…
Jannik Sinner continua a prepare l'esordio del BNP Paribas Open. Il numero due del mondo è arrivato a Indian Wells dove si sta allenando in vista della sfida che aprirà la sua avventura nel primo Masters 1000 della stagione. Per l'azzurro sarà un'occasione importante per provare a recuperare punti importanti in ottica vetta del ranking mondiale dopo la mancata partecipazione dello scorso anno a causa della sospensione per il caso doping. Il sorteggio del tabellone principale è in programma alla mezzanotte italiana di martedì 3 marzo e definirà il percorso di Sinner che, da testa di serie numero 2, potrà incontrare Carlos Alcaraz solamente in finale e uno tra Novak Djokovic (3) e Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale. Nei quarti di finale l’azzurro potrebbe invece trovare una delle teste di serie dalla 5 alla 8: Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz o Ben Shelton mentre sicuramente affronterà una non testa di serie al debutto.
Sinner, che show in allenamento con Bergs
Dopo la sconfitta rimediata nei quarti di finale di Doha per mano di Jakub Mensik, sui campi dell'Indian Wells Tennis Garden Sinner vorrà senza dubbio cambiare rotta al suo inizio di stagione. L'altoatesino ha condiviso alcune sessioni di allenamento con Cameron Norrie, Zizou Bergs e Raphael Collignon. Proprio contro Sinner, Bergs si è reso autore di un colpo da campione con un tweener vincente che ha portato l'azzurro ad una reazione "disperata". Jannik si è messo le mani tra i capelli per lo stupore regalando alle telecamere un'immagine che ha già fatto il giro dei social.