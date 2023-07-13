Indian Wells, Sinner si allena con Bergs: e il tweener di Zizou lo fa disperare…

Jannik Sinner continua a prepare l'esordio del BNP Paribas Open. Il numero due del mondo è arrivato a Indian Wells dove si sta allenando in vista della sfida che aprirà la sua avventura nel primo Masters 1000 della stagione. Per l'azzurro sarà un'occasione importante per provare a recuperare punti importanti in ottica vetta del ranking mondiale dopo la mancata partecipazione dello scorso anno a causa della sospensione per il caso doping. Il sorteggio del tabellone principale è in programma alla mezzanotte italiana di martedì 3 marzo e definirà il percorso di Sinner che, da testa di serie numero 2, potrà incontrare Carlos Alcaraz solamente in finale e uno tra Novak Djokovic (3) e Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale. Nei quarti di finale l’azzurro potrebbe invece trovare una delle teste di serie dalla 5 alla 8: Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz o Ben Shelton mentre sicuramente affronterà una non testa di serie al debutto.