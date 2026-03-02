Atp, comunicato ufficiale dopo il caos a Dubai che ha bloccato Medvedev e Rublev: "In costante contatto con loro"

Arrivano aggiornamenti dall'Atp dopo l’attacco di Usa e Israele all’ Iran che ha portato al blocco aereo in Medio Oriente e ha costretto diversi tennisti a rimanere bloccati negli Emirati Arabi come Daniil Medvedev e Andrey Rublev a Dubai e Holger Rune a Doha . L'organizzazione sta lavorando per permettere ai giocatori di lasciare i Paesi interessati e per non compromettere la loro partecipazione al prossimo torneo di Indian Wells che prenderà il via questa settimana. Con un comunicato ufficiale l'Atp ha così dato aggiornamenti sulla situazione.

Il comunicato ufficiale dell'Atp

"L'ATP sta monitorando attentamente l'evoluzione della situazione in Medio Oriente - si legge nel comunicato ufficiale - e rimane in contatto regolare con i nostri giocatori, i loro team di supporto e le autorità locali competenti. La salute, la sicurezza e il benessere dei nostri giocatori, dello staff e del personale del torneo sono la nostra priorità. Possiamo confermare che un piccolo numero di giocatori e membri delle squadre rimane a Dubai dopo la conclusione del recente evento ATP 500. Loro e le loro squadre sono alloggiati negli hotel ufficiali del torneo, dove le loro esigenze immediate sono pienamente supportate. Siamo in comunicazione diretta con le persone interessate, così come con gli organizzatori del torneo e i consulenti per la sicurezza. In questa fase, le modalità di viaggio rimangono soggette a valutazione continua in linea con le operazioni delle compagnie aeree e le linee guida ufficiali. Continueremo a fornire un supporto adeguato per garantire che i giocatori e le loro squadre possano partire in sicurezza quando le condizioni lo consentiranno. Continueremo a valutare gli sviluppi e a fornire aggiornamenti se necessario".