Canotta dei Lakers e nuovo look, gli Stati Uniti pazzi di Alcaraz

Con dodici vittorie consecutive ottenute dall'inizio della nuova stagione, Carlos Alcaraz è pronto a ripetersi anche ad Indian Wells. Il numero uno del mondo ha conquistato a gennaio il primo Australian Open della sua carriera e poi si è confermato vincendo il titolo di Doha. Nel primo Masters 1000 della stagione, dove ha trionfato nel 2023 e nel 2024 prima di arrendersi in semifinale lo scorso anno, lo spagnolo affronterà al secondo turno Grigor Dimitrov e Terence Atmane. Alcaraz è stato sorteggiato dalla parte di tabellone di Novak Djokovic, avversario che potrebbe trovare in semifinale, mentre una eventuale sfida con Jannik Sinner potebbe concretizzarsi solamente in finale.