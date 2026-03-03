Canotta dei Lakers e nuovo look, gli Stati Uniti pazzi di Alcaraz
Con dodici vittorie consecutive ottenute dall'inizio della nuova stagione, Carlos Alcaraz è pronto a ripetersi anche ad Indian Wells. Il numero uno del mondo ha conquistato a gennaio il primo Australian Open della sua carriera e poi si è confermato vincendo il titolo di Doha. Nel primo Masters 1000 della stagione, dove ha trionfato nel 2023 e nel 2024 prima di arrendersi in semifinale lo scorso anno, lo spagnolo affronterà al secondo turno Grigor Dimitrov e Terence Atmane. Alcaraz è stato sorteggiato dalla parte di tabellone di Novak Djokovic, avversario che potrebbe trovare in semifinale, mentre una eventuale sfida con Jannik Sinner potebbe concretizzarsi solamente in finale.
Alcaraz, l'allenamento con la canotta di LeBron James
In attesa dell'esordio Alcaraz ha già iniziato a testare il cemento dell'Indian Wells Tennis Garden svolgendo una sessione di allenamento sul Centrale. Lo spagnolo si è presentato in campo con una canotta dei Los Angeles Lakers di LeBron James facendo impazzire i social e il pubblico sugli spalti che lo ha omaggiato mostrando tutto il proprio supporto. L'occasione per il sette volte vincitore Slam di mostrare anche il suo nuovo taglio di capelli.