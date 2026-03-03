Ecco l'entry list ufficiale della Guerri Napoli Tennis Cup

Per il terzo anno consecutivo il tennis europeo su terra battuta riparte da Napoli. Sarà la Guerri Napoli Tennis Cup, Challenger 125 del calendario internazionale dell’ATP, ad aprire la stagione sul rosso, dal 22 al 29 marzo prossimo. Il torneo è organizzato per il terzo anno consecutivo da Master Group Sport, la società che, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, nel 2024 ha riportato il tennis internazionale in città. Edizione dopo edizione, l’evento è cresciuto in partecipazione di pubblico ma anche in qualità tecnica, con il finalista della scorsa edizione, l’azzurro Luciano Darderi, oggi top player e numero 21 del mondo , e con il vincitore, Vit Kopriva della Repubblica Ceca, che dopo Napoli è entrato stabilmente nei top 100 mondiali. Tra le novità il ritorno di Stan Wawrinka , che ha già confermato la sua partecipazione alla Guerri Napoli Tennis Cup, dopo la positiva esperienza del 2025. Il fuoriclasse svizzero, 40 anni, che in carriera è stato numero 3 del mondo e vincitore di tre prove del Grande Slam, è rientrato recentemente tra i top 100 della classifica mondiale Atp dopo il brillante terzo turno conquistato agli Australian Open.

Il direttore del torneo sarà l’ex tennista professionista Alessandro Motti, le qualificazioni inizieranno domenica 22 marzo per concludersi lunedì 23 marzo. Sempre lunedì 23 marzo inizieranno gli incontri del tabellone principale del torneo; dopo i primi turni, venerdì 27 marzo si disputeranno i quarti di finale, sabato 28 marzo le semifinali e domenica 29 marzo è in programma la finale per il titolo.

Da Wawrinka a Bellucci e Nardi: la lista dei tennisti del Guerri Napoli Tennis Cup

Saranno almeno sette, in attesa delle qualificazioni, gli italiani presenti nel tabellone principale della Guerri Napoli Tennis Cup. Si tratta di Mattia Bellucci, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino, Luca Nardi, Francesco Passaro, Stefano Travaglia, Federico Cinà. Ecco l'entry list ufficiale: Vit Kopriva, Alexandre Muller, Alexander Shevchenko, Stan Wawrinka, Mattia Bellucci, Hugo Gaston, Hamad Medjedovic, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino, Luca Nardi, Francesco Passaro, Kyrian Jacquet, Nicolai Budkov Kjaer, Mark Lajal, Ugo Blanchet, Stefano Travaglia, Elias Ymer, Jerome Kym, Federico Cinà, Petr Brunclik e Diego Dedura.

Napoli e la passione per il tennis

A presentare il torneo il Presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari, l’Assessore allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il Presidente Commissione Sport e pari Opportunità del Comune di Napoli Gennaro Esposito, il Group Chief Financial Officer del Gruppo Guerri Basilio Postiglione, il Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria.

“Il dato più rilevante che voglio sottolineare è che Napoli è ormai stabilmente e costantemente nel circuito internazionale tennistico da un bel po’ di anni – ha spiegato Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli -. Il nostro circolo ha assicurato sempre un’offerta organizzativa di alto livello; ricordo solo alcuni dei protagonisti degli ultimi anni; penso a Fognini, a Berrettini, a Musetti che ha vinto l’ATP 250 del 2022, e ancora a Darderi, finalista del 2025 e Nardi, vincitore nel 2024. C’è un dato di grande significato che voglio segnalare: escludendo le ATP finals e gli Internazionali d’Italia, i tornei a Napoli sono quelli che hanno registrato il maggior numero di spettatori in assoluto. La nostra città risponde con partecipazione e con numeri di presenze da record”.

"Organizzare la terza edizione di questo prestigioso torneo è un traguardo che ci rende orgogliosi - ha sottolineato Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport -. Il successo della prime due precedenti edizioni ha confermato l’eccezionale passione che la città di Napoli nutre per le manifestazioni sportive di livello mondiale e, in particolare, per il tennis. Spinti da queste motivazioni e dall’entusiasmo che ne deriva stiamo organizzando la terza edizione consecutiva, con l’obiettivo di continuare a far crescere e rendere l’evento ancora più prestigioso e speciale".

Anche per questa terza edizione sarà garantita un’ampia copertura televisiva da parte di Supertennis TV, l’emittente ufficiale della FITP, insieme con DAZN, che permetterà agli appassionati di seguire gli incontri della Guerri Napoli Tennis Cup. Infine, è già aperta la prevendita per acquistare i biglietti della Guerri Tennis Napoli Cup 2026 presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket,