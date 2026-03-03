Sinner contro Alcaraz, la sifda infinita: tra Indian Wells, Laureus Award e per il ranking Atp...

L'Indian Wells si prepara ad entrare nel vivo e dopo i sorteggi del tabellone spuntano le prime previsioni per chi sarà il nuovo vincitore dell'Atp californiano, terzo torneo mille di questa stagione. Ovviamente tra i favoriti ci sono i due grandi rivali: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , che in questa prima parte di stagione non si sono ancora affrontati ed il conteggio delle vittorie vede lo spagnolo avanti per 2 titoli (Australian Open e Doha) a 0 in questo avvio 2026 .

Sinner in pole per la vittoria in California

Nonostante la partenza decisamente migliore da parte di Carlito, secondo i bookmakers il candidato favorito alla vittoria degli Indian Wells è Jannik Sinner. Per l'altoatesino potrebbe esseere il torneo del riscatto ed anche quello del suo rilancio alla rincorsa del primo posto nel ranking Atp. Le penultime due edizioni del torneo a stelle e strisce (2023 e 2024) sono state vinte proprio da Alcaraz, mentre nessun italiano ha mai trionfato sul cemento blu statunitense. Dunque una motivazione in più per l'azzurro per provare a portare a casa questo storico trionfo. Dietro Sinner c'è ovviamente Alcaraz, con Medvedev che completa il podio. Meno favoriti invece Alexander Zverev e Novak Djokovic, cinque volte vincitore a Indian Wells (l'ultima dieci anni fa). Più indietro le altre speranze italiane che sono affidate a Lorenzo Musetti, il britannico Jack Draper, campione in carica uscente, al rientro da un infortunio. Super outsider, in lavagna, gli altri azzurri Flavio Cobolli, fresco vincitore del torneo Atp 500 di Acapulco, e Luciano Darderi trionfatore a Santiago del Cile.

Laureus Awards, è sfida anche qui tra Sinner e Alcaraz

La sfida tra Sinner e Alcaraz però non finisce qui. Sono state annunciate infatti anche le nomination per i Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello Sport e noti anche come 'i premi degli atleti'. Recordman, medaglie d'oro e future stelle dello sport si contenderanno la statuetta "The Laureus", riconosciuta a livello mondiale come il massimo riconoscimento per l'eccellenza sportiva.I vincitori dei premi saranno scelti dai membri della Laureus World Sports Academy, la giuria per eccellenza composta dalle leggende dello sport, in occasione dei Laureus World Sports Awards, in programma per il terzo anno consecutivo a Madrid, presso Palacio de Cibeles. E tra i candidati al premio Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell'anno) ci sono proprio Carlos e Jannik, oltre a tennis. Presente anche Aryna Sabalenka in lizza per il Laureus World Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell'anno). Chi vincerà anche questa nuova sfida?