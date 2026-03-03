Sinner ed Alcaraz contro Djokovic: c'è un premio prestigiosissimo che vale più degli Slam

Ci sono anche Jannik Sinner , Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka tra i candidati alla vittoria dei Laureus World Sports Awards 2026 nella categoria di "Sportivo dell'anno" . Il prestigioso premio viene assegnato annualmente e il vincitore è decretato da una giuria sportiva composta dai membri della Laureus World Sports Academy. La cerimonia di premiazione si terrà quest'anno nell'evento di gala in programma al Palazzo di Cibeles di Madrid e la celebre statuetta Laureus nel 2026 potrebbe premiare proprio il mondo del tennis, che ha vissuto un 2025 incredibile con la rivalità tra Sinner e Alcaraz.

Djokovic l'ultimo tennista a vincere il premio

Non è la prima volta che i tennisti finiscono tra i candidati alla vittoria del premio di "Sportivo dell'anno", anzi più di una volta a conquistare la prestigiosa statuetta sono stati proprio atleti provenienti dal mondo della racchetta. Il primo successo in assoluto risale al 2002 quando Jennifer Capriati vinse nella categoria femminile. Serena Williams ha conquistato il premio per ben tre volte, mentre Roger Federer, nel maschile, è arrivato perfino a cinque. Lo stesso numero di volte che ha visto il trionfo di Novak Djokovic, che è stato anche l'ultimo tennista a vincerlo nel 2024. E chissà che quest'anno proprio uno tra Sinner e Alcaraz non possano succedere nell'albo al 24 volte campione Slam.