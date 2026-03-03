Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La profezia di Djokovic che aveva anticipato il trionfo dell'Italia nella classifica Atp: cosa aveva detto su Cobolli© Getty Images

La profezia di Djokovic che aveva anticipato il trionfo dell'Italia nella classifica Atp: cosa aveva detto su Cobolli

Il fuoriclasse serbo dopo la vittoria su Flavio a Wimbledon predisse un futuro radioso per il tennis italiano che ha centrato un record storico dopo la vittoria di Cobolli ad Acapulco e Darderi a Santiago del Cile
Simone Zizzari
3 min

Tre italiani nella top 15 Atp. Ripetiamolo ancora una volta: tre italiani nella top 15 Atp. Potremmo continuare a ripetere questa frase per un'ora e sarebbe comunque difficile da credere. E invece è tutto vero, e soprattutto è storia. La vittoria Flavio Cobolli nel torneo di Acapulco ci lancia nell'iperuranio perché tre azzurri contemporaneamente tra i primi 15 del mondo non li avevamo mai avuti. Non solo, se consideriamo anche la vittoria di Luciano Darderi a Santiago del Cile gli italiani tra i primi 20 nella classifica live Atp salgono a 4. Come diceva Vasco, "siamo solo noi" perché nessuna nazione al mondo può vantare un simile risultato di squadra.

La giovane generazione di fenomeni azzurri

Un miracolo, diranno in tanti. E invece si chiama lavoro (ottimo), quello della Federazione. E proviamo ad immaginare il futuro: questi quattro fenomeni azzurri con la racchetta sono ancora dei ragazzi, tutti nati nel nuovo millennio: Jannik Sinner con i suoi 24 anni e 5 mesi è il più "anziano" della compagnia. Poi c'è Luciano Darderi che ha compiuto 24 anni il 14 febbraio. E Lorenzo Musetti, 23 anni e 9 mesi che precede Flavio Cobolli di un solo mese.

Chi sono i giocatori più anziani dei nostri campioni al top classifica Atp

Un gruppo che ha ancora davanti a sé tanti anni di potenziali successi (infortuni e inconvenienti permettendo) soprattutto se paragonati agli altri big della racchetta: Djokovic sembra highlander ma viaggia verso i 39 anni, Medvedev ha superato i 30, i vari Zverev, Bublik e Fritz hanno scavallato i 28.

Restano ancora in corsa Aliassime (25 e mezzo) e Draper, più giovane di Jannik ma più "anziano" di Musetti, Cobolli e Darderi. In sostanza, giocatori più giovani dei nostri ai vertici della classifica si contanto sulle dita di una mano: Carlos Alcaraz, 22 anni e 8 mesi, Ben Shelton 23 anni e 3 mesi, Jakub Mensik, 20 anni e 4 mesi. Questo per dire cosa? Il sito Ubitennis ha giustamente ricordato la profezia che fece Nole Djokovic dopo aver eliminato Flavio Cobolli ai quarti di Wimbledon in quattro set: "Flavio ha tutte le carte in regola per entrare tra i migliori 10". Non manca molto. E se un tennista raggiunge il top del suo rendimento verso i 28 anni, avremo da divertirci a lungo. E il futuro del tennis è più che mai a tinte azzurre. Alcaraz permettendo. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS