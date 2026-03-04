Incubo finito per Medvedev, Rublev e Khachanov: sono riusciti a lasciare Dubai con un volo speciale. Tutti i dettagli

L'incubo sembra essere terminato. Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov sono riusciti a lasciare Dubai e a dirigersi verso Indian Wells. I tre tennisti, che erano rimasti bloccati dopo la sospensione delle tratte aeree, potranno raggiungere la sede del torneo Atp1000. "È stato organizzato un volo speciale per la squadra composta da Medvedev, Khachanov e Rublev. Sono decollati dall'Oman per arrivare a Istanbul, da dove voleranno a Los Angeles", ha detto la madre di Andrey Rublev all'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

I tre tennisti parteciperanno al torneo di Indian Wells

E' stato scongiurato il pericolo di una mancata partecipazione la torneo di Indian Wells. Medvedev e Khachanov sono stati inseriti nel programma di allenamento (scenderanno in campo il 5 marzo): lo stesso dovrebbe accadere a Rublev. I tre tennisti potranno sfruttare un bye ed esordiranno quindi nel torneo tra venerdì 6 e sabato 7 marzo.

Sinner sui tennisti rimasti a Dubai

"Credo che l'Atp e tutti gli altri stiano cercando di fare le scelte migliori possibili -- questa è l'unica cosa che posso dire. Ovviamente spero che tutti stiano bene e possano venire qui a giocare o tornare a casa. Dipende da cosa vogliono fare. Ci sono cose molto più importanti nella vita che giocare a tennis. Credo che siamo ben protetti come giocatori, spero che altri la pensino allo stesso modo".