Sabalenka si sposa: ecco l’anello e l'incredibile proposta da film. Chi è il fidanzato Georgios Frangulis

Fiori, candele e un anello di diamanti di dimensioni imponenti: così Georgios Frangulis ha chiesto ad Aryna Sabalenka di sposarlo. L’imprenditore 37enne si è inginocchiato davanti alla campionessa bielorussa, 27 anni, ufficializzando una relazione che da mesi è sotto i riflettori. Il momento, carico di emozione, è stato immortalato in un video pubblicato su Instagram dalla stessa numero uno del mondo. "Io e te, per sempre" , ha scritto Sabalenka a corredo delle immagini, accompagnando la frase con le emoji dell’infinito, della fede nuziale e di un cuore bianco. Nei commenti sono arrivate le congratulazioni di colleghi illustri come Novak Djokovic e Ben Shelton . L’anello, impreziosito da un diamante scintillante quasi più largo dell’anulare della tennista, è diventato subito protagonista delle immagini condivise online, simbolo di un’unione che ora si prepara al grande passo.

Chi è Georgios Frangulis, il futuro marito di Aryna Sabalenka

Georgios Frangulis - nato e cresciuto in Brasile da una famiglia greca - non è solo il compagno della regina del tennis mondiale. Fondatore del marchio di superfood Oakberry, l’imprenditore vanta un patrimonio stimato intorno agli 80 milioni di sterline (più di 90mila euro), cifra che supera quello della futura moglie, quattro volte campionessa Slam. La loro relazione, iniziata all’inizio del 2024, è cresciuta anche sotto i riflettori. Già al torneo di Brisbane, lo scorso gennaio, Sabalenka aveva scherzato pubblicamente: “Spero presto di chiamarti in un altro modo”, lasciando intendere che la proposta fosse nell’aria. E agli US Open del 2024, dopo aver assistito a una proposta sugli spalti, aveva lanciato un sorriso al compagno: “Nessuna pressione”. Frangulis, laureato in giurisprudenza prima di affermarsi nel mondo del business, è anche un appassionato di automobilismo: ha preso parte a oltre 100 gare della Porsche 911 GT3 Cup in Brasile. Il suo brand ha siglato una partnership con il team Haas F1 Team, mentre Sabalenka stessa ha contribuito alla promozione del marchio con una sua linea di acai bowl.

Dalla tragedia privata ai trionfi in campo

Il fidanzamento tra Sabalenka e Frangulis arriva pochi mesi dopo un periodo doloroso per la tennista. Il suo ex compagno, Konstantin Koltsov, è morto tragicamente a Miami nel 2024. I due sono stati legati per tre anni, pur essendosi separati prima della sua scomparsa. Sabalenka ha più volte ricordato quanto Koltsov l’abbia sostenuta nei momenti difficili, in particolare dopo la morte del padre, definendo la sua perdita “emozionante e stressante”. Sul campo, però, la bielorussa ha continuato a scrivere la sua storia. Ha conquistato gli US Open lo scorso settembre e, a gennaio, ha sfiorato il quinto titolo Slam agli Australian Open, fermandosi solo in finale contro Elena Rybakina. Ora, accanto ai successi sportivi, Sabalenka si prepara a un nuovo capitolo della sua vita personale: quello verso l’altare.