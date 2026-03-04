Tennisti bloccati a Fujairah: “Sentite esplosioni”. La cifra chiesta dall’Atp per lasciare gli Emirati Arabi fa scoppiare la polemica

Il caos di paura e terrore scatenato dal conflitto in Medio Oriente sta avendo gravi ripercussioni anche sullo sport. Nel tennis, per esempio, s'è accesa una polemica che sta avendo una grande eco. Sì perché il Challenger 50 di Fujairah, città degli Emirati Arabi, è stato cancellato e l'Atp ha proposto ai tennisti impegnati nel torneo di organizzare un volo charter per Milano, con scalo in Egitto, al costo di 5 mila euro a persona. Una cifra fuori dalla portata per molti degli atleti a Fujairah.