mercoledì 4 marzo 2026
Indian Wells, Maestrelli accede al tabellone prinicipale: ecco chi sfiderà al primo turno

Il tennista toscano supera l'argentino Tirante nelle qualificazioni e si regala la prima partecipazione in assoluto al main draw di un Masters 1000
INDIAN WELLS (STATI UNITI)Francesco Maestrelli si regala la qualificazione per il tabellone principale di Indian Wells. Il 23enne di Pisa, n.114 del ranking, dopo aver battuto all'esordio il cileno Nicolas Jarry, annullando 5 match-point nel tie-break decisivo, nel turno decisivo si è imposto 7-6 (5), 6-4 sull'argentino Thiago Agustin Tirante.

Indian Wells, l'avversario di Maestrelli al primo turno

Per il tennista toscano sarà la prima partecipazione in assoluto al main draw di un torneo Masters 1000 e al primo turno affronterà l'australiano Rinky Hijikata, n.117 e anche lui qualificato. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

