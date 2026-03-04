Indian Wells, Maestrelli accede al tabellone prinicipale: ecco chi sfiderà al primo turno
INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Francesco Maestrelli si regala la qualificazione per il tabellone principale di Indian Wells. Il 23enne di Pisa, n.114 del ranking, dopo aver battuto all'esordio il cileno Nicolas Jarry, annullando 5 match-point nel tie-break decisivo, nel turno decisivo si è imposto 7-6 (5), 6-4 sull'argentino Thiago Agustin Tirante.
Indian Wells, l'avversario di Maestrelli al primo turno
Per il tennista toscano sarà la prima partecipazione in assoluto al main draw di un torneo Masters 1000 e al primo turno affronterà l'australiano Rinky Hijikata, n.117 e anche lui qualificato. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.