Retroscena Alcaraz, la frase che svela il suo segreto: "La chiave del mio tennis..."

A Indian Wells Carlos Alcaraz vuole allungare la sua striscia di vittorie consecutive. Per ora lo spagnolo è a 12 su 12 nel 2026, un passo da numero uno del mondo. "Sta andando tutto molto bene. Mi sento un po' diverso rispetto agli altri anni, ma ho fatto alcuni buoni allenamenti. Sono pronto e non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato Carlitos. C'è il record di Djokovic ancora molto lontano (41 successi di fila nel 2011), ma per Alcaraz nulla è impossibile: "Non ci si rende conto di quanto sia difficile batterlo finché non ci si prova: 41 non sembra un numero enorme, ma quando sei a 12 ti dici: 'Accidenti, devo ancora vincere quattro o cinque tornei, e tra i più importanti del mondo. È allora che capisci quanto sia impressionante".