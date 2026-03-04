Retroscena Alcaraz, la frase che svela il suo segreto: "La chiave del mio tennis..."
A Indian Wells Carlos Alcaraz vuole allungare la sua striscia di vittorie consecutive. Per ora lo spagnolo è a 12 su 12 nel 2026, un passo da numero uno del mondo. "Sta andando tutto molto bene. Mi sento un po' diverso rispetto agli altri anni, ma ho fatto alcuni buoni allenamenti. Sono pronto e non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato Carlitos. C'è il record di Djokovic ancora molto lontano (41 successi di fila nel 2011), ma per Alcaraz nulla è impossibile: "Non ci si rende conto di quanto sia difficile batterlo finché non ci si prova: 41 non sembra un numero enorme, ma quando sei a 12 ti dici: 'Accidenti, devo ancora vincere quattro o cinque tornei, e tra i più importanti del mondo. È allora che capisci quanto sia impressionante".
Alcaraz: "Sono migliorato nel controllo"
Poi analizza il suo gioco e svela la chiave del suo tennis: "Penso che in campo controllo ancora meglio le mie emozioni. Direi che questa sia stata la chiave del livello di tennis che ho raggiunto ultimamente. In campo mi controllo e, quando sono calmo, trovo soluzioni e riesco ad andare avanti. In realtà, già quando mi arrabbiavo o quando giocavo male riuscivo comunque a ritrovare la strada giusta, perché restavo calmo, gestivo le mie emozioni e mantenevo una buona concentrazione. Direi che ora lo faccio ancora meglio rispetto a prima", ha concluso.