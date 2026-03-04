Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Iran, Coco Gauff preoccupata a Indian Wells: “Il mio allenatore è bloccato a Dubai…”  © Getty Images

Iran, Coco Gauff preoccupata a Indian Wells: “Il mio allenatore è bloccato a Dubai…”  

La tennista statunitense rivela: "Non so se riuscirà a tornare, voglio solo che sia al sicuro"
2 min

“C'è tanta inutile violenza. I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le persone colpite, alle vite innocenti che vengono spezzate". Alla vigilia della partenza del torneo di Indian Wells, Coco Gauff ha parlato del conflitto in Iran ed ha svelato un particolare che la riguarda in prima persona: "Il mio allenatore, Gavin McCann, in realtà si trova a Dubai in questo momento, è bloccato e non so se riuscirà a tornare. Voglio solo che sia al sicuro. Non so quando potrà partire e cose del genere. Stiamo affrontando la situazione giorno per giorno con lui” ha rivelato la tennista statunitense.

Coco Gauff e il Medio Oriente

Una vicenda simile a quella che ha visto protagonisti Medvedev, Khachanov e Rublev, che sono riusciti a lasciare con fatica gli Emirati Arabi. Coco Gauff ha detto di non essersi mai sentita in pericolo in Medio Oriente. "Sì, possono succedere episodi violenti, ma possono accadere in forme diverse. Per esempio, negli Stati Uniti abbiamo molti episodi di sparatorie di massa - ha detto la numero 4 al mondo - Non penso che ci sia molto odio rivolto verso il Medio Oriente, credo piuttosto che si tratti di una serie di circostanze sfortunate che si stanno verificando proprio ora. Sono grata di essere riuscita ad andare via prima che la situazione degenerasse fino al punto in cui ci troviamo adesso". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incubo finito per Medvedev, Rublev e Khachanov

