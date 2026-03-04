Iran, Coco Gauff preoccupata a Indian Wells: “Il mio allenatore è bloccato a Dubai…”  

“C'è tanta inutile violenza. I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le persone colpite, alle vite innocenti che vengono spezzate". Alla vigilia della partenza del torneo di Indian Wells, Coco Gauff ha parlato del conflitto in Iran ed ha svelato un particolare che la riguarda in prima persona: "Il mio allenatore, Gavin McCann, in realtà si trova a Dubai in questo momento, è bloccato e non so se riuscirà a tornare. Voglio solo che sia al sicuro. Non so quando potrà partire e cose del genere. Stiamo affrontando la situazione giorno per giorno con lui” ha rivelato la tennista statunitense.